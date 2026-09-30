Tragédie sanglante à bord de FlyDubai : un pilote a tenté de faire écraser l'avion (vidéo)

À bord d'un Boeing 737 de la compagnie FlyDubai (vol FZ1073 / FDB1549) reliant Dubaï à Tel-Aviv, l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'aviation a été évitée de justesse. Il s'est avéré qu'une violente altercation a éclaté dans le cockpit : le copilote a attaqué le commandant avec un couteau et a tenté de faire plonger l'appareil pour le faire s'écraser avec ses passagers.

Alors que l'avion volait à 573 km/h et a plongé de 4,5 kilomètres en seulement 29 secondes, des cris et une panique générale ont éclaté en cabine. Entendant les hurlements, le personnel de bord et des passagers israéliens courageux ont forcé la porte, protégé le commandant blessé et neutralisé l'agresseur. L'avion, transportant 180 personnes, a été sauvé. Arabie Saouditea accueilli l'atterrissage d'urgence à l'aéroport de Tabuk.

« 29 secondes de chute, un couteau dans le cockpit et un avion sauvé » : 5 points clés de l'incident

Faits marquants sur la tentative d'attentat en plein vol et le sauvetage de l'appareil :

Tentative d'attentat sanglant dans le cockpit : Le copilote a poignardé le commandant à plusieurs reprises et a tenté de précipiter l'avion vers le sol ;

Chute de 4,5 km en 29 secondes : La perte de contrôle à 573 km/h a provoqué une panique totale dans la cabine ;

Héroïsme des passagers israéliens : Les passagers et l'équipage ont neutralisé l'agresseur, sauvant ainsi l'avion du crash ;

Images sanglantes sur les réseaux sociaux : Les vidéos prises par les passagers montrent des hommes couverts de sang lors de la capture de l'agresseur ;

Arabie Saoudite atterrissage d'urgence : Une fois le contrôle rétabli, l'avion a atterri en toute sécurité à Tabuk, en Arabie Saoudite, pays sans relations diplomatiques officielles avec Israël.

Classification de la tentative d'attentat sur le vol FlyDubai

Analyse des actions tragiques, des données techniques et des mesures d'urgence :

Indicateurs et critères d'analyse Faits et événements tragiques enregistrés Appareil et itinéraire FlyDubai Boeing 737 MAX 8 (FZ1073 / FDB1549), Dubaï — Tel-Aviv Détails de l'incident et arme Attaque au couteau du copilote contre le commandant Dynamique de la chute et risque Descente de 4500 mètres en 29 secondes (vitesse 573 km/h, risque de crash) Séquence des signaux Squawk 7700 (urgence générale) et Squawk 7500 (détournement) Action de sauvetage et héros Passagers israéliens et équipage ont maîtrisé l'agresseur Sort des personnes à bord 180 passagers (dont environ 100 Israéliens) — tous sains et saufs Lieu d'atterrissage et situation actuelle Arabie Saoudite (aéroport de Tabuk), suspect en cours d'interrogatoire Mesures de sécurité en Israël Tous les vols FlyDubai en provenance des EAU sont inspectés séparément à Ben Gourion

Sécurité aérienne et expertise criminelle internationale : quelles conclusions tirer de cet attentat ?

Conclusions des experts en aviation, analystes militaires et services de sécurité :

« Une répétition de la tragédie de Germanwings évitée » : En 2015, le pilote Andreas Lubitz avait précipité son avion contre une montagne ; le copilote a tenté le même scénario : éliminer le commandant et faire s'écraser l'avion. L'ouverture de la porte et le courage des passagers ont sauvé 180 vies.

« Comment un couteau a-t-il pu être introduit à bord ? » : C'est un choc pour l'aviation civile. Malgré les contrôles stricts, une enquête majeure sur les systèmes de sécurité des aéroports des EAU est inévitable.

Diplomatie du sauvetage en terre saoudienne : Malgré les tensions politiques, l'Arabie Saoudite a ouvert son espace aérien et accueilli l'avion. Le suspect est en détention et Israël négocie le rapatriement de ses citoyens.

Que pensez-vous du courage des passagers ? Pourquoi les compagnies ne contrôlent-elles pas mieux la santé mentale et les effets personnels des pilotes ? Partagez vos réflexions !