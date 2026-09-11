Malgré une pression géopolitique sans précédent de l'Occident, une vague de sanctions et des restrictions diplomatiques, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine est arrivé en Inde, l'un des plus grands centres de puissance économique mondiale. Accueilli avec de grands honneurs diplomatiques et une garde d'honneur par le gouvernement indien à sa descente de l'avion spécial « Rossiya » pour participer au 18e sommet des BRICS qui se tiendra à New Delhi les 12 et 13 septembre, Poutine effectue son premier déplacement physique à un sommet des BRICS hors de Russie depuis février 2022. Ce voyage est considéré comme un véritable retour sur la scène politique internationale et une étape pour briser l'encerclement diplomatique.

Alors, qui a accueilli Poutine à l'aéroport de Delhi, comment les futures négociations bilatérales avec le Premier ministre indien Narendra Modi changeront-elles la carte du monde, et que signifie cette visite pour les marchés mondiaux ?

Triomphe et retour : Une étape historique commencée à la passerelle de l'avion spécial

L'attention de la presse mondiale s'est concentrée sur l'avion numéro un de la Russie atterri à l'aéroport de New Delhi :

Accueil de haut niveau : Vladimir Poutine, descendu d'un pas assuré de la passerelle de l'avion, a été accueilli solennellement par une délégation officielle dirigée par le vice-ministre indien des Affaires étrangères, Kirti Vardhan Singh, ainsi que par une garde d'honneur militaire ;

Tapis rouge et caméras : Alors que le dirigeant russe serrait chaleureusement la main des responsables indiens, des dizaines de médias étrangers présents au sommet ont immortalisé ces moments comme un événement politique majeur ;

Premier pas vers le sommet : Poutine a immédiatement entamé le programme de la séance plénière du Forum des affaires des BRICS et des réunions officielles bilatérales.

« Comment tout a commencé ? » : Isolement international et résistance multi-vectorielle

Le chemin menant à cette visite a été marqué par de lourds obstacles politiques et des pressions extérieures pour Moscou :

Le plan d'isolement de l'Occident : Depuis le début du conflit en Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne ont tout fait pour isoler la Russie sur la scène internationale et limiter les déplacements de son dirigeant à l'étranger ;

Menaces de sanctions et de tarifs : Washington a exercé une pression incessante sur l'Inde pour qu'elle cesse d'acheter des ressources énergétiques à la Russie, allant jusqu'à menacer d'imposer des droits de douane ;

Attentes douteuses : De nombreux analystes remettaient en question la participation physique de Poutine au sommet de Delhi en raison de la tension géopolitique.

Volonté inébranlable et point de bascule : Une alliance solide comme une « étoile polaire » avec Modi

Le voyage en Inde a prouvé que la diplomatie du Kremlin ne recule pas et n'a pas perdu ses partenariats traditionnels :

Dialogue en tête-à-tête avec Modi : Dans le cadre de la visite, Poutine tiendra des négociations bilatérales approfondies avec le Premier ministre indien Narendra Modi ;

Sujets principaux à l'ordre du jour : La sécurité énergétique, la coopération militaro-technique, les systèmes de paiement en monnaies nationales et les corridors logistiques seront au centre des discussions ;

La détermination de Delhi : L'Inde a montré au monde qu'elle maintenait son partenariat stratégique séculaire avec la Russie malgré les pressions des forces extérieures.

« Notre amitié et nos relations stratégiques conservent leur solidité malgré toutes les tempêtes politiques », a-t-on reconnu dans les cercles officiels de New Delhi.

Jalon historique et équilibre des forces mondiales

La venue physique de Vladimir Poutine au sommet des BRICS à New Delhi a démontré l'inefficacité de la stratégie d'isolement élaborée par les politiciens occidentaux. Le 18e sommet des BRICS devient une plateforme décisive dans la formation d'un nouvel ordre mondial et d'un système multipolaire. La rencontre entre les dirigeants russe et indien influence directement non seulement les intérêts des deux pays, mais aussi l'avenir économique de tout le Sud global.

Selon vous, la visite physique de Vladimir Poutine en Inde, malgré toutes les pressions, est-elle la preuve que la Russie est sortie de son isolement international ? Ce rapprochement entre l'Inde et la Russie peut-il amener les pays occidentaux à reconsidérer leur politique de sanctions ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse importante de la politique mondiale avec vos amis !