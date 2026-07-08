Tragédie sur le terrain : un footballeur frappé par la foudre est décédé

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Tragédie sur le terrain : un footballeur frappé par la foudre est décédé

Un match de football amical organisé à Malacca, en Malaisie, s'est terminé par une tragédie. Pendant la rencontre, un footballeur de 28 ans a été frappé par la foudre sur le terrain R. Tanesh est décédé. C'est ce qu'a rapporté Astro Awani .

Il est précisé que Tanesh «Tanjung Minyak» jouait pour le club «Rembau Indian Veteran» lors d'un match amical contre l'équipe. La rencontre a débuté à 17h30, heure locale. Dix minutes plus tard, une pluie légère a commencé, suivie d'un orage. C'est à ce moment précis que le joueur, l'arbitre du match et une autre personne ont été frappés par la foudre sur le terrain.

Selon la police, la partie inférieure du corps de Tanesh a subi de graves brûlures. Il a été transporté inconscient à l'hôpital dans un véhicule privé, mais les médecins n'ont pas réussi à le sauver. L'arbitre a également été hospitalisé, tandis que la troisième victime n'a pas eu besoin de soins médicaux.

La Fédération de football de Malaisie (FAM) a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, et a exigé un rapport complet sur l'incident de la part de l'association locale et des organisateurs du match.

Le secrétaire général de la FAM, Datuk Nur Azman Rahman, a souligné que cet incident montre une fois de plus que les mesures de sécurité dans le football doivent toujours être une priorité. Il a noté l'importance d'utiliser des systèmes de détection de la foudre en temps réel et a insisté sur le fait qu'arrêter ou reporter un match en cas de détérioration brutale des conditions météorologiques est une décision responsable.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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