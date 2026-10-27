La foudre et les fortes pluies en Inde font 14 victimes

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La foudre et les fortes pluies en Inde font 14 victimes

Dans l'État indien du Tamil Nadu, 14 personnes ont été tuées par la foudre depuis le début de la mousson. Les fortes pluies provoquent également des glissements de terrain, des inondations et des conditions dangereuses sur les routes, rapporte le média ThePrint.

Le ministre des Revenus de l'État, K.A. Sengottayyan, a déclaré le 26 octobre qu'une indemnité de 400 000 roupies avait été versée aux familles des victimes. Il a démenti les informations faisant état de 35 décès liés aux intempéries en une seule journée. D'autres cas de décès font l'objet d'une enquête.

Les conséquences de 62 glissements de terrain survenus dans le district de Nilgiri en raison des fortes précipitations ont été traitées. Cependant, un chauffeur est décédé après la chute de rochers sur son bus, et le receveur a été blessé avec des fractures. Une indemnité de 400 000 roupies a également été allouée à la famille du chauffeur.

Pour des raisons de sécurité, l'accès des touristes aux zones montagneuses telles que Nilgiri, Kodaikanal et Yercaud a été temporairement restreint. Les résidents locaux peuvent circuler avec un permis spécial entre 06h00 et 18h00.

Dans le quartier de Munjikkal-Dobikana à Kodaikanal, plus de 20 maisons ont été inondées. Les habitants ont passé la nuit à tenter de protéger leurs logements et leur bétail. De plus, des fissures sont apparues sur un pont vieux de 30 ans, essentiel pour 600 à 700 familles.

Dans le district de Nagapattinam, 3 500 acres de terres agricoles ont été submergées. Dans le district voisin de Theni, le niveau d'eau du réservoir de Vaigai a atteint 50 pieds pour la première fois en neuf mois. La capacité totale du réservoir est de 71 pieds.

IndeTamil NaduNilgiriMoussonCatastrophe
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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