L'épouse d'un milliardaire comparée à un robot : ses gestes font polémique sur Internet

·12·Monde
L'épouse d'un milliardaire comparée à un robot : ses gestes font polémique sur Internet

Susan Dell, épouse de Michael Dell, PDG de Dell Technologies, a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux après sa visite à la Maison Blanche.

Le 7 octobre, la famille Dell a discuté avec le président américain Donald Trump d'une initiative caritative de 6,25 milliards de dollars destinée aux enfants. Le comportement et les gestes de Susan lors de la rencontre ont attiré l'attention des internautes.

Certains utilisateurs ayant visionné la vidéo devenue virale ont qualifié ses mouvements d'inhabituels, allant jusqu'à la comparer à un robot. D'autres ont comparé d'anciennes et de nouvelles photos de Susan Dell pour discuter de ses changements physiques, certains émettant même des hypothèses sur des chirurgies esthétiques.

Cependant, il n'existe aucune preuve fiable confirmant les allégations selon lesquelles Susan Dell serait un robot ou aurait subi une chirurgie plastique. Par conséquent, ces opinions ne dépassent pas le stade de simples spéculations sur les réseaux sociaux.

Il convient de noter que la visite de Susan et Michael Dell était liée à une initiative de financement de comptes d'épargne pour les enfants. Leur promesse de don s'élève à 6,25 milliards de dollars.

Susan DellMichael DellDonald TrumpDell TechnologiesInternet
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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