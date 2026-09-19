Les milliardaires deviennent-ils pauvres ? 590 magnats exclus de la liste Forbes

Un tournant historique incroyable a eu lieu sur la carte financière mondiale ! Le nouveau classement Forbes des 400 Américains les plus riches a choqué tout le monde : 590 magnats, dont la fortune se chiffre en milliards de dollars, n'ont pas réussi à intégrer la liste d'élite, car ils se sont avérés « trop pauvres » pour les standards actuels.

Alors que les 20 Américains les plus riches détiennent 50 % de la richesse totale de Forbes, Elon Musk a affiché un résultat qui laisse dans l'ombre l'économie de pays entiers. Alors, comment la fortune de Musk a-t-elle atteint près d'un billion de dollars, et pourquoi les lauréats du prix Nobel qualifient-ils cela de menace terrible pour la démocratie ?

4,4 milliards de dollars ne suffisent plus : le nouveau critère d'élite

Selon la station de radio RFM et USA Today la stratification entre milliardaires n'a jamais été aussi profonde dans l'histoire :

Les milliardaires « pauvres » : 590 milliardaires américains n'ont pas pu intégrer la liste des 400 plus riches ;

Ticket d'entrée : Pour figurer dans le classement, la fortune doit dépasser au moins 4,4 milliards de dollars (34 nouveaux visages ont rejoint la liste cette année) ;

Le monopole du Top 20 : Les 20 citoyens les plus riches des États-Unis possèdent à eux seuls la moitié (50 %) du capital total de cette liste prestigieuse.

La forteresse du billion de dollars d'Elon Musk

« Elon Musk occupe la première place de cette liste pour la cinquième année consécutive. Après l'introduction en bourse impressionnante de SpaceX, la fortune nette des propriétaires de Tesla et SpaceX a été estimée à environ 900 milliards de dollars. C'est un montant équivalent au PIB annuel de la Suisse ! » Newsweek estime que Musk est devenu le premier trillionnaire au monde et que sa fortune est deux fois plus importante que celle du légendaire John D. Rockefeller. »

Le professeur David Lee Williams souligne que la fortune de Musk représente 3 % du PIB total des États-Unis — ce qui signifie 5 millions de fois plus que la fortune moyenne d'une famille américaine ordinaire. Si l'on empilait ces mille milliards de dollars en billets, la hauteur dépasserait 1000 kilomètres !

Top 10 des milliardaires : qui possède quoi ?

Rang Milliardaire Secteur d'activité / Actifs principaux Fortune (en milliards de dollars) 1 Elon Musk Tesla, SpaceX, xAI ~900 mds $ (trillionnaire) 2 Jeff Bezos Amazon, Blue Origin 378 mds $ 3 Larry Page Google / Alphabet 278 mds $ 4 Michael Dell Dell Technologies 263 mds $ 5 Sergey Brin Google / Alphabet 256 mds $ 6 Mark Zuckerberg Meta 212 mds $ 7 Larry Ellison Oracle 204 mds $ 8 Jensen Huang Nvidia 199 mds $ 9 Steve Ballmer Ancien dirigeant de Microsoft 156 mds $ 10 Warren Buffett Berkshire Hathaway 144 mds $

« La nouvelle oligarchie et le déclin de la démocratie » : l'alerte des économistes

La concentration d'un tel pouvoir entre les mains de quelques individus suscite de grandes inquiétudes dans les milieux scientifiques :

« Aux États-Unis, les milliardaires n'ont jamais eu autant d'argent et de pouvoir, et leur influence dans les médias a atteint un niveau sans précédent. Cette richesse et cette influence immenses constituent une menace sérieuse pour la démocratie ouverte », prévient le lauréat du prix Nobel, le professeur Paul Krugman.

L'Amérique, autrefois décrite comme un pays où « tout le monde a les mêmes chances », est en train de devenir un nouveau système oligarchique dominé par quelques super-riches.

Pensez-vous qu'il soit dangereux pour le monde qu'une seule personne accumule plus de richesses que le budget d'un pays comme la Suisse ? Faut-il instaurer des impôts sur la fortune plus stricts pour les milliardaires ?

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