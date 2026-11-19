Le choix de la personne qui accueille les chefs d'État lors de visites officielles est un aspect crucial du protocole diplomatique. C'est pourquoi cette différence n'a pas échappé aux médias et aux observateurs.

La différence dans la cérémonie d'accueil des deux dirigeants a marqué la première impression. Alors que Vladimir Poutine a été accueilli par le haut responsable chinois Cai Qi, Donald Trump a été reçu personnellement par Xi Jinping à l'aéroport.

Bien que ces situations puissent sembler être de simples détails protocolaires, chaque geste, signe et symbole revêt une importance particulière lors des rencontres entre dirigeants de grandes puissances.

Lors d'un sommet international en Chine, l'attitude différenciée de Xi Jinping envers Vladimir Poutine et Donald Trump a attiré l'attention des médias. Les différences dans les cérémonies d'accueil, les hymnes nationaux, le placement sur la photo officielle et les places lors du banquet sont devenus les détails les plus discutés dans les cercles diplomatiques.

Va-t-il changer l'ordre mondial : que veut négocier Trump avec Poutine et Xi Jinping ?

À lire aussi · 9 novembre Va-t-il changer l'ordre mondial : que veut négocier Trump avec Poutine et Xi Jinping ?

2. « Casse-Noisette » pour Poutine, l'hymne américain pour Trump

L'accueil musical dans la salle du sommet a également suscité des débats. Lorsque Poutine est entré dans la salle, une musique tirée du ballet « Casse-Noisette » de Piotr Tchaïkovski a été jouée.

L'arrivée de Trump a été observée différemment : l'hymne national des États-Unis a été joué en son honneur.

La différence entre les deux situations a accru l'intérêt pour les détails protocolaires du sommet.

3. Poutine a été placé séparément sur la photo officielle

Une scène notable a été observée lors de la photo commune des trois dirigeants. Donald Trump et Xi Jinping se tenaient côte à côte, tandis que Vladimir Poutine était placé à l'écart.

La vidéo diffusée montre Xi Jinping et Trump indiquant par des gestes au président russe où se tenir.

Cette séquence a fait l'objet de discussions sur les réseaux sociaux. Cependant, le placement sur la photo ne suffit pas à tirer des conclusions définitives sur les relations entre les trois pays.

4. Poutine et Trump n'étaient pas à la même table lors du banquet

Lors du banquet officiel du sommet, Vladimir Poutine et Donald Trump ont été placés à des tables différentes. Par conséquent, les deux présidents n'ont pas eu l'occasion de discuter entre eux.

C'est ce qu'a rapporté Iouri Ouchakov, conseiller du président russe.

En diplomatie, les petits détails comptent aussi

De l'accueil à l'aéroport au placement sur la photo officielle, ces quatre points sont devenus les détails les plus discutés du sommet.

Bien sûr, il n'est pas juste d'interpréter chaque différence du protocole diplomatique comme un indicateur précis des relations politiques. Cependant, il est naturel que de tels détails symboliques attirent l'attention de l'opinion publique internationale lors des rencontres entre dirigeants de grandes puissances.

L'approche différenciée de Xi Jinping dans l'accueil de Poutine et de Trump a intensifié les discussions sur les relations de la Chine avec ces deux grandes puissances.