Sur la scène politique américaine, une vague de vive opposition a éclaté suite à l'accord sur le carburant entre Donald Trump et Vladimir Poutine . Douze sénateurs influents du Congrès — six démocrates et six républicains — se sont unis pour envoyer une requête officielle au président américain, appelant à l'annulation immédiate de l'accord sur le diesel russe.

DW Selon les informations rapportées par le média, cette lettre, signée sous l'égide du sénateur Richard Blumenthal, souligne ouvertement que cet accord ne réduira pas les prix de l'essence et du carburant pour les Américains ordinaires, mais fournira plutôt au Kremlin une nouvelle source de revenus pour financer la guerre en Ukraine.

« Cet accord doit être annulé » : La position ferme des sénateurs

Dans leur appel, les sénateurs ont noté qu'ils sont favorables à la fin de la guerre, mais que ce processus ne doit pas se faire au profit de l'agresseur :

Financement supplémentaire du système militaire : Selon les sénateurs, la levée des sanctions américaines sur le diesel russe augmentera les revenus de la machine de guerre de Poutine et permettra de mener de nouvelles frappes sur les villes ukrainiennes ;

Évaluation politique sévère : « Cet accord est un cadeau à notre adversaire et une trahison ouverte envers nos alliés. Il doit être annulé immédiatement », souligne la lettre envoyée au président ;

Les familles américaines n'en tireront aucun profit : Les auteurs du document ont justifié, sur le plan économico-scientifique, que le retour du diesel russe sur le marché mondial n'apporterait aucun soulagement significatif à la population américaine, déjà éprouvée par l'inflation et les prix élevés ;

Pression ferme contre la Chine et la Russie : Au lieu d'assouplir les mesures, les sénateurs ont appelé Trump à renforcer les restrictions économiques contre la Russie et les pays qui la soutiennent, notamment la Chine, en utilisant les pouvoirs prévus par la loi sur les sanctions contre la Russie et l'Iran.

Qui a signé le document ?

La liste des opposants à l'accord est notable car elle réunit des poids lourds politiques des deux principaux partis :

Démocrates : Richard Blumenthal, Jeanne Shaheen, Richard Durbin, Sheldon Whitehouse, Jack Reed et Christopher Coons ;

Républicains : Mitch McConnell, Thom Tillis, Susan Collins, Alan Stewart Armstrong, Lisa Murkowski et John Cornyn.

Il est rapporté que des copies de cette lettre officielle ont également été envoyées au secrétaire d'État américain, responsable de la mise en œuvre des décisions, Marco Rubio , ainsi qu'au secrétaire au Trésor, Scott Bessent .

Détails de l'accord Trump-Poutine : Le diesel est déjà en mer

Donald Trump avait annoncé la conclusion de cet accord majeur le 9 octobre, suite à des négociations téléphoniques avec Vladimir Poutine :

Volumes et étapes de livraison : Dans une première phase, il est prévu que les entreprises russes expédient plus de 300 000 tonnes de diesel, suivies de 500 000 tonnes en novembre, puis jusqu'à 1 million de tonnes. La possibilité de livrer 3 millions de tonnes supplémentaires à l'avenir a également été évoquée ;

Suspension des sanctions : Le département du Trésor américain a déjà officiellement émis une licence générale spéciale suspendant les restrictions sur l'importation de diesel russe jusqu'en avril 2027 ;

Première cargaison expédiée : Selon les informations diffusées par le programme russe « Vesti », le premier lot de carburant a quitté le port de Saint-Pétersbourg le 12 octobre et fait route vers les côtes est des États-Unis.

Une telle unanimité dans l'opposition des représentants des deux partis au Congrès pourrait contraindre la Maison Blanche à reconsidérer ses décisions ou à engager un compromis politique sérieux avec les sénateurs.