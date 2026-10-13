Un éboueur a aidé sa femme à devenir capitaine de police

Au Brésil, José Francisco Barros, qui travaille comme agent de propreté, rapportait à la maison des livres trouvés dans les déchets pour sa femme, Andreya Guimarães Tavares. Ces livres ont joué un rôle crucial dans la réalisation du rêve de la femme d'étudier le droit.

Mais Goiás Selon un rapport du 20 juin 2026, le couple a surmonté ensemble de nombreuses difficultés financières. Andreya a travaillé comme femme de ménage pendant près de sept ans. Pour ses études supérieures, elle a utilisé les livres apportés par son mari. En conséquence, elle a réussi à obtenir une bourse complète en droit.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Andreya a réussi le concours pour rejoindre la police militaire de l'État de Goiás. Elle détient désormais le grade de capitaine de police.

En juin 2026, la famille a célébré ses 25 ans de vie commune. Lors d'une séance photo organisée à cette occasion, Andreya a posé en uniforme de police et José dans sa tenue de travail de l'organisation de nettoyage urbain. Leur fils de 23 ans a également participé à la séance. Les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

L'histoire de José et Andreya montre que le soutien mutuel et l'éducation sont essentiels pour changer le cours d'une vie.