Un éboueur a aidé sa femme à devenir capitaine de police

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Un éboueur a aidé sa femme à devenir capitaine de police

Au Brésil, José Francisco Barros, qui travaille comme agent de propreté, rapportait à la maison des livres trouvés dans les déchets pour sa femme, Andreya Guimarães Tavares. Ces livres ont joué un rôle crucial dans la réalisation du rêve de la femme d'étudier le droit.

Mais Goiás Selon un rapport du 20 juin 2026, le couple a surmonté ensemble de nombreuses difficultés financières. Andreya a travaillé comme femme de ménage pendant près de sept ans. Pour ses études supérieures, elle a utilisé les livres apportés par son mari. En conséquence, elle a réussi à obtenir une bourse complète en droit.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Andreya a réussi le concours pour rejoindre la police militaire de l'État de Goiás. Elle détient désormais le grade de capitaine de police.

Une collection de photos de remise de diplôme et de service militaire dans différents cadres sur un mur.

En juin 2026, la famille a célébré ses 25 ans de vie commune. Lors d'une séance photo organisée à cette occasion, Andreya a posé en uniforme de police et José dans sa tenue de travail de l'organisation de nettoyage urbain. Leur fils de 23 ans a également participé à la séance. Les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

L'histoire de José et Andreya montre que le soutien mutuel et l'éducation sont essentiels pour changer le cours d'une vie.

Un homme et une femme en tenue spéciale posent avec des ballons argentés en forme de chiffre 25.
José Francisco BarrosAndreya Guimarães TavaresPolice Militaire de GoiásÉducationInspiration
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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