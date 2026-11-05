Terreur de 4,5 mètres : un anaconda géant capturé dans une zone résidentielle au Brésil

Les habitants de Caldas Novas, dans l'État de Goiás au sud du Brésil, ont été confrontés à une véritable terreur naturelle. Dans une zone extrêmement proche des habitations, un anaconda géant d'une longueur d'environ 4,5 mètres — connu localement sous le nom de « sucuri » — est apparu.

Ce prédateur effrayant, qui représentait une menace sérieuse pour les habitants et surtout pour les jeunes enfants, a été neutralisé lors d'une opération spéciale menée par les pompiers et les secouristes.

Un prédateur géant en chasse et l'inquiétude des habitants

Selon les détails rapportés sur place, la situation était plus grave que prévu :

Lieu de l'incident : Le serpent géant a été découvert dans un petit ruisseau adjacent aux maisons des résidents ;

Situation dangereuse : L'anaconda a été repéré alors qu'il venait de capturer un animal domestique et s'apprêtait à l'avaler. Cette situation a provoqué une vive inquiétude parmi les familles vivant à proximité, notamment pour la sécurité des enfants jouant dans la rue.

Opération de sauvetage complexe : aucun blessé

Les services d'urgence, arrivés rapidement sur les lieux, ont immédiatement pris le contrôle de la situation :

Équipements spécialisés : Les pompiers ont utilisé des outils à crochets longs pour maintenir le serpent géant de 4,5 mètres à une distance de sécurité ;

Contrôle professionnel : Grâce aux actions prudentes des secouristes, personne parmi la population n'a été blessé et le serpent n'a subi aucun dommage durant l'opération.

Quel est le sort réservé à l'anaconda ?

Après l'opération réussie, le prédateur a été confié à des mains expertes :