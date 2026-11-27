La pilote chinoise Julie Wang a été promue au poste de capitaine chez American Airlines. Il y a 10 ans, elle était connue comme la première femme asiatique à avoir fait le tour du monde en solo en avion. C'est ce qu'a rapporté le South China Morning Post.

Julie Wang a annoncé sa promotion sur son compte Weibo. Elle a souligné qu'il y a 10 ans, elle avait fait le tour du monde en solo dans un avion monomoteur, et qu'aujourd'hui, elle assume une grande responsabilité en tant que capitaine de ligne.

« Le chemin parcouru entre le courage de faire le tour du monde en solo dans un avion monomoteur il y a dix ans et le fait de porter aujourd'hui les quatre galons de capitaine pour assumer mes responsabilités représente la moitié de ma vie », a-t-elle écrit.

Julie Wang a été promue juste avant Thanksgiving aux États-Unis. Elle a exprimé sa gratitude envers sa famille, ses amis, ses mentors et la personne qu'elle était il y a 10 ans, qui a osé rêver et voler.

Passée de la publicité au pilotage après 17 ans

Julie Wang est née à Chongqing, en Chine. Fille de professeurs en ingénierie aérospatiale, elle s'est intéressée à l'aviation dès son enfance. Cependant, elle a d'abord choisi le domaine de la publicité, où elle a travaillé pendant 17 ans.

Après l'installation de sa famille aux États-Unis, Julie Wang a commencé à envisager une reconversion professionnelle. Malgré les préjugés culturels et les stéréotypes dans l'aviation, elle a commencé à apprendre à piloter à l'âge de 37 ans.

Cinq ans après avoir obtenu sa licence de pilote en 2011, elle a fait le tour du monde en solo en 2016. Ce vol lui a permis d'être reconnue comme la première femme asiatique à avoir accompli cet exploit.

Un vol historique de 38 500 kilomètres

Julie Wang a parcouru environ 38 500 kilomètres à bord d'un Cirrus SR22 équipé de réservoirs de carburant supplémentaires. Le vol a duré 18 jours.

Le voyage a débuté au Texas, aux États-Unis, pour se diriger vers la Chine via Hawaï, les îles Marshall, Guam et les Philippines. Après avoir atterri à Haikou, sur l'île de Hainan, elle a traversé le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, l'Inde et le Moyen-Orient pour rejoindre l'Europe, puis est retournée aux États-Unis via l'océan Atlantique.

L'étape la plus longue du vol a été celle vers Hawaï, qui a duré près de 14 heures.

Lorsque Julie Wang a rencontré les habitants des îles Marshall, ils ont été impressionnés par sa tentative de faire le tour du monde en solo. Au cours de la conversation, ils ont évoqué le sort de la célèbre aviatrice Amelia Earhart, disparue au-dessus de l'océan Pacifique en 1937 et dont l'avion n'a jamais été retrouvé.

Des débats persistent sur le vol historique

Bien que le vol de 2016 de Julie Wang ait été largement reconnu, une autre pilote chinoise, Saki Chen, a également revendiqué ce résultat historique. Des litiges juridiques entre les deux pilotes ont duré des années.

Néanmoins, la carrière de Julie Wang dans l'aviation a franchi une nouvelle étape. Son passage de la publicité au pilotage, son changement de carrière à 37 ans et son accession au poste de capitaine d'une grande compagnie aérienne 10 ans plus tard sont devenus une source d'inspiration pour beaucoup.