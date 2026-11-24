Au Brésil, une statue a été érigée en l'honneur de Hulk, un chien policier qui a aidé à découvrir près de 48 tonnes de cannabis. Le berger belge malinois de quatre ans a conduit les policiers vers un bunker souterrain secret caché sous un entrepôt ordinaire.

L'incident s'est produit dans le quartier de Nova Holanda, à Rio de Janeiro. Lors d'une opération policière en avril, les chiens policiers ont détecté une activité suspecte près de l'entrepôt. Hulk a attiré l'attention des agents en signalant à plusieurs reprises un endroit précis dans le bâtiment.

Lors de l'inspection, les policiers ont découvert un bunker caché sous une structure ressemblant à un réservoir d'eau en béton. Plus de 24 600 paquets de cannabis y ont été trouvés. Chaque paquet pesait environ deux kilogrammes, pour un total d'environ 48 tonnes.

La police militaire de Rio de Janeiro a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande saisie de drogue jamais réalisée au Brésil lors d'une seule opération.

La valeur du cannabis découvert a été estimée à 50 millions de réais brésiliens (7,2 millions de livres sterling). Une fois conditionné pour la vente, sa valeur aurait pu atteindre 150 millions de réais (21,6 millions de livres sterling). Des armes, notamment des fusils et un pistolet, ont également été saisies lors de l'opération.

Le maître de Hulk, le sergent-chef Wildemar de Oliveira Souza, a souligné le service exceptionnel du chien.

« La drogue était très bien cachée. Mais j'ai remarqué un changement dans le comportement de Hulk. Il nous a conduits au bunker et, avec l'équipe, nous avons accompli la mission avec succès », a déclaré le sergent.

Hulk a également reçu la plus haute distinction de l'État.

En reconnaissance de ses services, une statue dédiée au chien a été installée devant le quartier général du bataillon des chiens de la police militaire de Rio de Janeiro. La statue représente Hulk assis en état d'alerte, les oreilles dressées. Elle a été créée par le sergent à la retraite et sculpteur Carlos Alexandre de Almeida.

Les représentants de la police ont déclaré que le monument a été érigé pour immortaliser les services de Hulk et son histoire dans la lutte contre le trafic de drogue.

Ce n'est pas la première reconnaissance accordée à Hulk. En juin de cette année, il est devenu le premier animal à recevoir la médaille Tiradentes, la plus haute distinction de l'Assemblée législative de l'État de Rio de Janeiro. Le prix a été décerné pour ses services à la sécurité publique et sa participation à cette saisie record.

L'un des initiateurs du prix, le politicien Rodrigo Amorim, a souligné qu'un record du monde avait été établi avec la participation du chien policier.

Il est précisé que Hulk a été offert à l'unité spécialisée des chiens policiers et a été dressé par le sergent Wildemar depuis qu'il était chiot. Il a participé à plus de 200 opérations policières à ce jour.

La cérémonie d'inauguration de la statue s'est déroulée dans le cadre d'un événement dédié au service des chiens policiers et de leurs maîtres. Le commandant en chef de la police militaire de Rio de Janeiro, le colonel Silvio Ricardo Chiuffo Guerra, a également salué le rôle crucial de Hulk dans l'obtention de ce résultat record.

Ainsi, Hulk, qui a participé à plus de 200 opérations au cours de sa carrière, restera dans les mémoires non seulement pour ses exploits policiers, mais aussi grâce à la statue érigée en son honneur.