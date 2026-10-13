Déraillement d'un train au Pakistan : victimes et dizaines de blessés (vidéo)

·8·Monde
Déraillement d'un train au Pakistan : victimes et dizaines de blessés (vidéo)

Un grave accident ferroviaire s'est produit au Pakistan suite au déraillement d'un train de voyageurs. Selon les premières informations fournies par les sources officielles locales et les services d'urgence, cette terrible tragédie a causé 4 décès, et 30 passagers ont subi des blessures de divers degrés.

Des équipes de secours et des brigades médicales d'urgence ont été immédiatement mobilisées sur les lieux de la catastrophe.

Détails de l'incident et itinéraire

Points principaux connus sur la catastrophe ferroviaire :

  • Itinéraire : Le train de voyageurs venait de Karachi en direction de Peshawar ;

  • Aide aux victimes : Les 30 citoyens blessés ont reçu les premiers soins sur place, et ceux dans un état grave ont été transportés d'urgence vers les hôpitaux voisins ;

  • Opérations de secours et de rétablissement : Des mesures sont prises pour dégager les wagons déraillés et rétablir le trafic ferroviaire interrompu sur cette ligne.

Une commission spéciale a été formée pour déterminer si le déraillement est dû à une défaillance technique ou à des problèmes d'infrastructure ferroviaire. Des informations supplémentaires sont attendues suite aux résultats de l'enquête.

PakistanTrain de voyageursKarachiPeshawarAccident ferroviaire
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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