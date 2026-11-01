Japon : un train de passagers déraille après une collision avec un ours géant

Un incident ferroviaire inhabituel et dangereux s'est produit sur l'île septentrionale d'Hokkaido, au Japon : un train de passagers express « Sarobetsu », composé de quatre voitures, a déraillé après avoir percuté un ours sauvage. Cet incident extraordinaire a été rapporté par JR Hokkaido le service de presse de la compagnie ferroviaire a officiellement communiqué.

La collision a eu lieu dans une zone forestière entre les gares de Teshio-Nakagawa et Toikambetsu, sur la ligne reliant Asahikawa à Wakkanai. Sous la force du choc, la première voiture du train a complètement déraillé.

Détails du sauvetage : Pourquoi les passagers n'ont-ils pas été évacués ?

Au moment de l'incident, 32 passagers et membres d'équipage se trouvaient à bord. Par chance, personne n'a été blessé, mais la nuit a été marquée par une épreuve inattendue :

L'interdiction stricte du conducteur : Le conducteur a formellement interdit aux passagers de sortir. La raison : le grand prédateur, gravement blessé par le choc, aurait pu être encore en vie et rôder à proximité dans un état très agressif ;

Une nuit dans les wagons : En raison du danger représenté par l'animal, les passagers ont été contraints de rester enfermés dans les wagons jusqu'au lever du jour ;

Évacuation matinale : Ce n'est qu'au matin, après l'arrivée des services de secours spécialisés, que les passagers ont pu être évacués en toute sécurité et transportés par taxi vers la gare la plus proche.

130 kilomètres de ligne fermés et un nombre record d'attaques

L'incident a provoqué de graves perturbations dans les transports régionaux :