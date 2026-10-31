La chaîne d'erreurs ayant conduit à la collision ferroviaire en Espagne a été révélée

En Espagne, le 28 octobre, une collision entre deux trains à grande vitesse a fait 69 morts et plus de 200 blessés. Selon les premières conclusions de l'enquête, la tragédie pourrait avoir été causée par plusieurs défaillances techniques du système de sécurité ferroviaire et par la décision du centre de régulation de reprendre le trafic. C'est ce qu'a rapporté le journal « El País ».

L'accident s'est produit près de la ville d'Urda, dans la province de Tolède, à environ 130 kilomètres au sud de Madrid. À 08h53, un train à grande vitesse AVE de la compagnie Renfe, circulant de Madrid vers Séville, a percuté par l'arrière un train Iryo qui était à l'arrêt sur la même voie. Sous le choc, plusieurs wagons ont déraillé et ont basculé sur le talus.

Selon « El País », une panne du système de sécurité automatique LZB, qui contrôle le mouvement des trains, est survenue vers 08h30 avant l'accident. Une rupture de communication entre les ordinateurs a entraîné la défaillance du système. Par la suite, des problèmes ont également été détectés au niveau du système de communication GSM-R, des circuits de voie et de l'alimentation électrique.

En raison de la panne, plusieurs trains ont été arrêtés automatiquement. À 08h36, le centre de régulation Adif à Madrid a autorisé le conducteur du train Renfe à poursuivre sa route. Cependant, à ce moment-là, le train Iryo situé devant était toujours à l'arrêt sur la voie.

Selon les informations, le centre de régulation a été informé à 08h41 que le train Iryo ne pouvait pas repartir. Son conducteur a confirmé à 08h48 que le train était toujours immobilisé. Malgré cela, le train Renfe a continué sa progression et la collision a eu lieu à 08h53.

Les enquêteurs se concentrent également sur les décisions prises par le centre de régulation. Le ministre Óscar Puente a indiqué que la procédure de remise en circulation des trains après une panne pourrait avoir été mal appliquée. Notamment, le train suivant n'aurait pas dû être autorisé à circuler à vitesse normale tant que le train précédent n'avait pas libéré la voie.

Actuellement, les experts étudient les défaillances techniques, les décisions du centre de régulation et d'autres facteurs potentiels. Les causes exactes de l'accident seront connues après la fin de l'enquête et la publication du rapport officiel.