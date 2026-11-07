Incendie terrifiant sur les rails : détails de l'accident ferroviaire où 4 wagons ont été réduits en cendres

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Incendie terrifiant sur les rails : détails de l'accident ferroviaire où 4 wagons ont été réduits en cendres

Un terrible incident ferroviaire a été signalé dans l'État du Pendjab, en Inde. Alors qu'il circulait d'Amritsar vers New Jalpaiguri, le « Karmabhoomi Express » a vu pas moins de 4 de ses wagons soudainement ravagés par un incendie majeur. L'incident a eu lieu près de la gare de Sarai Banjara.

Bien que la panique se soit emparée des passagers lorsque les flammes se sont propagées instantanément et qu'une épaisse fumée noire a envahi les wagons, aucun décès n'a été déploré grâce à un heureux hasard et à des mesures rapides.

Sauter d'un train en marche : moments de panique et de sauvetage

Les témoins et les sources officielles ont révélé les détails de ce voyage transformé en nuit d'horreur :

  • Panique et sauts dangereux : Face à la propagation rapide du feu et des fumées toxiques vers les wagons adjacents, un chaos intense a éclaté parmi les passagers. Avant que le signal d'alarme ne soit donné et que le train ne s'arrête complètement, certains passagers ont été contraints de sauter du convoi en marche vers les bords de la voie ferrée pour sauver leur vie ;

  • Aucune victime : Selon les premières déclarations officielles, personne n'a été tué ou gravement blessé lors de l'incident. Les autorités qualifient cela de véritable miracle.

Le courage du conducteur : comment une tragédie majeure a-t-elle été évitée ?

Le sang-froid du personnel ferroviaire a joué un rôle décisif pour éviter des pertes humaines massives :

  • Freinage d'urgence : Ayant immédiatement remarqué la situation, le conducteur et le contrôleur du train ont activé le système de freinage d'urgence, parvenant à stopper brutalement le convoi ;

  • Dételage des wagons : Pour éviter que le feu ne se propage à tout le train, le personnel a immédiatement détaché les 4 wagons en feu du reste du convoi intact. Cela a permis de sauver la vie de centaines de passagers dans les autres wagons.

Quelle est la cause de l'incendie ?

Des brigades de pompiers, des équipes de secours et un train médical spécial sont arrivés sur les lieux :

  • Hypothèse initiale : Les responsables ferroviaires supposent que l'incendie a été causé par un court-circuit dans le système électrique des wagons ;

  • Enquêtes en cours : Les flammes ont été totalement maîtrisées et une commission spéciale mène actuellement une enquête pour déterminer les facteurs exacts de l'incident ;

  • Train supplémentaire : Pour les passagers ayant survécu à l'incendie et n'ayant pas pu atteindre leur destination, la compagnie ferroviaire a affrété un train spécial pour les conduire à bon port.

Karmabhoomi ExpressPendjabAmritsarIncendie ferroviaireInde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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