Terrible accident ferroviaire en Espagne : collision entre deux trains à grande vitesse (vidéo)

·17·Monde
Terrible accident ferroviaire en Espagne : collision entre deux trains à grande vitesse (vidéo)

L'un des accidents ferroviaires les plus importants et les plus terribles de ces dernières années a eu lieu dans le centre de l'Espagne. La collision à grande vitesse entre deux trains de voyageurs a fait au moins 68 morts et des dizaines de blessés graves.

Les services de secours locaux poursuivent les opérations de recherche et de sauvetage sous les décombres, et les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse.

Ampleur de la tragédie et informations officielles

Les services d'urgence et les équipes médicales travaillent en régime renforcé sur les lieux de l'accident :

  • Victimes et blessés : Selon les informations officielles reçues jusqu'à présent, 68 personnes sont décédées et des dizaines de passagers ont été transportés dans des hôpitaux spécialisés voisins avec des blessures graves ou modérées ;

  • Opérations de recherche et de sauvetage : En raison de la déformation des wagons due au choc violent, les secouristes continuent d'extraire les survivants et les corps des décombres à l'aide d'équipements spéciaux ;

  • Risque d'augmentation du nombre de victimes : En raison du grand nombre de blessés dans un état critique, il est indiqué que l'ampleur des pertes pourrait s'aggraver.

3 jours de deuil national et enquête en cours

Cette terrible tragédie a plongé toute la société espagnole dans une profonde tristesse :

  • Deuil national déclaré : Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a déclaré un deuil officiel de trois jours dans tout le pays, du 29 au 31 octobre 2026 ;

  • Drapeaux en berne : Pendant les jours de deuil, les drapeaux nationaux seront mis en berne dans toutes les institutions publiques et les événements récréatifs seront annulés ;

  • Enquête à grande échelle : Une commission d'enquête spéciale a été créée pour déterminer les causes de ce terrible accident — défaillance technique, erreur de dispatching ou panne des systèmes de sécurité automatiques — et les investigations ont commencé.

Le gouvernement espagnol a annoncé qu'une aide matérielle et psychologique complète serait apportée aux blessés et aux proches des victimes.

EspagneAccident ferroviairePedro SánchezTragédieTransport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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