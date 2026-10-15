Au Pakistan, l'effondrement du toit d'une école fait 17 victimes parmi les élèves et les enseignants

Une grave tragédie s'est produite dans la ville de Peshawar, située dans le nord-ouest du Pakistan. À la suite de l'effondrement soudain du toit d'un bâtiment dans l'une des écoles de la ville, au moins 18 personnes sont décédéeset des dizaines d'autres ont été blessées à divers degrés.

Les autorités locales et les services de secours mènent immédiatement des opérations de recherche et de sauvetage à grande échelle sur les lieux.

Victimes et blessés : L'ampleur de la tragédie

L'hôpital central « Lady Reading Hospital » (LRH) de Peshawar a fourni des informations officielles sur les détails de la catastrophe :

Nombre de décès : Selon le porte-parole de l'hôpital LRH, Muhammad Asim, à la suite de l'effondrement, 17 élèves ainsi qu' un enseignant sont décédés sur les lieux ou à l'hôpital ;

Plus de 30 blessés : À la suite de l'incident, plus de 30 victimes souffrant de blessures graves ont été transportées d'urgence à l'hôpital ;

État d'urgence : En raison de l'afflux massif de blessés, l'état d'urgence a été officiellement déclaré dans l'établissement médical, et tout le personnel soignant a été mobilisé.

Les recherches se poursuivent sous les décombres

Sur les lieux, les travaux se poursuivent sans relâche avec la participation de l'administration locale, des secouristes et des bénévoles :