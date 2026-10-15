Au Pakistan, l'effondrement du toit d'une école fait 17 victimes parmi les élèves et les enseignants

·5·Monde
Au Pakistan, l'effondrement du toit d'une école fait 17 victimes parmi les élèves et les enseignants

Une grave tragédie s'est produite dans la ville de Peshawar, située dans le nord-ouest du Pakistan. À la suite de l'effondrement soudain du toit d'un bâtiment dans l'une des écoles de la ville, au moins 18 personnes sont décédéeset des dizaines d'autres ont été blessées à divers degrés.

Les autorités locales et les services de secours mènent immédiatement des opérations de recherche et de sauvetage à grande échelle sur les lieux.

Victimes et blessés : L'ampleur de la tragédie

L'hôpital central « Lady Reading Hospital » (LRH) de Peshawar a fourni des informations officielles sur les détails de la catastrophe :

  • Nombre de décès : Selon le porte-parole de l'hôpital LRH, Muhammad Asim, à la suite de l'effondrement, 17 élèves ainsi qu' un enseignant sont décédés sur les lieux ou à l'hôpital ;

  • Plus de 30 blessés : À la suite de l'incident, plus de 30 victimes souffrant de blessures graves ont été transportées d'urgence à l'hôpital ;

  • État d'urgence : En raison de l'afflux massif de blessés, l'état d'urgence a été officiellement déclaré dans l'établissement médical, et tout le personnel soignant a été mobilisé.

Les recherches se poursuivent sous les décombres

Sur les lieux, les travaux se poursuivent sans relâche avec la participation de l'administration locale, des secouristes et des bénévoles :

  • Opérations de sauvetage : Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour extraire les autres enfants et membres du personnel restés coincés sous les décombres et les structures lourdes effondrées ;

  • Enquête : Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause exacte de l'effondrement du toit, qu'il s'agisse de la vétusté de la structure, de défauts de construction ou de conditions météorologiques défavorables.

PeshawarPakistanLady Reading HospitalEffondrementTragédie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Panique à Almaty : Le toit du Palais des étudiants s'est-il effondré ou s'agit-il d'un démontage planifié ?Panique à Almaty : Le toit du Palais des étudiants s'est-il effondré ou s'agit-il d'un démontage planifié ?25 septembre 09:07«Démaquillage» : un enseignant chinois nettoie le visage d'élèves avec un chiffon (vidéo)«Démaquillage» : un enseignant chinois nettoie le visage d'élèves avec un chiffon (vidéo)27 septembre 08:03Le ministre Fazal Shakur Khan enlevé par un groupe armé au Pakistan (vidéo)Le ministre Fazal Shakur Khan enlevé par un groupe armé au Pakistan (vidéo)23 septembre 22:03État d'urgence nocturne à Rostov : 30 attaques de drones, immeubles détruitsÉtat d'urgence nocturne à Rostov : 30 attaques de drones, immeubles détruits6 septembre 13:37Une femme libérée après 12 ans de captivité imposée par son mari au PakistanUne femme libérée après 12 ans de captivité imposée par son mari au Pakistan24 juin 23:00Une jeune Iranienne impressionne tout le monde en démontant et remontant un fusil en 21 secondesUne jeune Iranienne impressionne tout le monde en démontant et remontant un fusil en 21 secondesAujourd'hui 16:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques