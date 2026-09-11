«Expulsés de l'université ?!» : Une controverse explosive autour des étudiants afghans au Pakistan

Une crise humanitaire majeure secoue l'Asie centrale et du Sud, mettant en péril les droits humains, l'éducation des femmes et le destin de centaines de jeunes. Le Conseil médical et dentaire du Pakistan (PMDC) a émis une directive stricte ordonnant l'expulsion immédiate des futurs médecins afghans étudiant dans les universités du pays et leur déportation vers l'Afghanistan. Cependant, les étudiants afghans, en particulier les jeunes femmes privées de tout droit à l'éducation supérieure dans leur pays, ont contesté cette décision devant la Haute Cour de Lahore. Le 10 septembre 2026, les autorités judiciaires ont suspendu le processus d'expulsion. Pourquoi ce drame, rapporté par « Al Jazeera », éclate-t-il alors que la région manque cruellement de personnel médical, et qui se cache derrière ce conflit bureaucratique ?

Directive du PMDC et allégations d'illégalité : plus de 200 étudiants en danger

Les exigences annoncées par le régulateur médical pakistanais soulèvent plusieurs points litigieux :

« Seuls 22 sont en règle » : Le régulateur affirme que sur plus de 200 étudiants afghans inscrits dans des facultés de médecine, seuls 22 sont officiellement enregistrés auprès du PMDC ;

Accusation de statut illégal : La présence de tous les autres étudiants dans les établissements d'enseignement et les dortoirs a été jugée illégale, et l'ordre leur a été donné de quitter le pays ;

Le prétexte du programme de bourses : Les étudiants soulignent qu'ils ont été admis via la bourse officielle du gouvernement pakistanais « Allama Iqbal » et que la formalisation des documents incombait à l'administration universitaire, et non aux étudiants eux-mêmes.

Conflit entre le ministère des Affaires étrangères et les universités : Cacophonie institutionnelle

Les avis au sein même d'Islamabad sur cette question sont profondément divisés :

Déclaration du ministère des Affaires étrangères du Pakistan : Le ministère a déclaré que les étudiants afghans munis d'un visa valide et admis dans des programmes accrédités peuvent rester dans le pays et poursuivre leurs études ;

Pression locale persistante : Malgré la position du ministère, le PMDC et les directions des universités locales n'ont pas cessé de faire pression pour expulser les étudiants des dortoirs et les exclure des cours ;

Jeunes pris entre deux feux : Coincés entre les autorisations diplomatiques et les interdictions du conseil médical, les étudiants ont saisi la justice comme seul moyen de défendre leurs droits.

La décision charnière de la Cour de Lahore : Une lueur d'espoir pour les jeunes Afghanes

La Haute Cour de Lahore a franchi une étape décisive concernant la plainte déposée par les étudiants afghans :

Directive suspendue : Le 10 septembre 2026, la Haute Cour de Lahore a temporairement suspendu l'exécution de la directive du PMDC ;

Interdiction stricte d'expulsion : La Cour a formellement interdit aux universités d'exclure ou d'expulser les étudiants plaignants jusqu'à la prochaine audience ;

Une question de vie ou de mort pour les jeunes filles : Cette décision est cruciale pour les étudiantes afghanes, car sous le régime des « Talibans » en Afghanistan l'accès des femmes à l'enseignement supérieur est totalement interdit, et un retour signifierait la perte définitive de leur rêve de devenir médecin et de leur liberté ;

Un répit temporaire : La décision de la Cour est provisoire et le sort de centaines de jeunes reste incertain jusqu'au verdict final.

Au Pakistan, ce conflit montre comment les formalités bureaucratiques et les désaccords politiques peuvent mettre en péril le destin de personnes, en particulier de jeunes étudiantes dont le seul rêve est d'apprendre. La décision finale de la Cour de Lahore sera un test non seulement pour ces 200 étudiants, mais pour l'ensemble des relations humanitaires régionales.

Selon vous, le gouvernement pakistanais ne devrait-il pas offrir une opportunité complète d'obtenir leur diplôme aux étudiants afghans admis via ses propres bourses, en particulier aux jeunes filles privées d'éducation dans leur pays ? La Cour de Lahore pourra-t-elle défendre fermement une position humanitaire dans cette affaire ? Laissez vos commentaires et partagez cette analyse sur un problème crucial de droits humains dans la région avec vos amis !