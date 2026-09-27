«Démaquillage» : un enseignant chinois nettoie le visage d'élèves avec un chiffon (vidéo)

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«Démaquillage» : un enseignant chinois nettoie le visage d'élèves avec un chiffon (vidéo)

Une vidéo montrant un incident inattendu dans un lycée chinois est devenue virale sur les réseaux sociaux, provoquant de vifs débats parmi les utilisateurs. Un enseignant, posté devant l'entrée de l'école, a arrêté les élèves qui portaient du maquillage et a essuyé leur visage avec un chiffon humide.

Il s'est avéré que l'établissement impose un règlement intérieur interdisant le maquillage. L'enseignant a justifié son geste en affirmant que les élèves doivent avoir une apparence « simple, naturelle et adaptée au cadre scolaire ». Cependant, cela a divisé l'opinion publique : certains soutiennent la discipline scolaire, tandis que d'autres dénoncent une violation de l'intégrité personnelle et des règles d'hygiène.

« Chiffon humide, porte d'école et discipline » : 5 points clés de l'incident controversé

Les faits les plus importants concernant cet incident dans une école chinoise :

  • Punition à l'entrée : L'enseignant a arrêté les élèves maquillées au seuil de l'école et a nettoyé leur visage avec un chiffon ;

  • Existence d'interdictions internes : Le règlement scolaire interdit strictement l'utilisation de tout produit cosmétique par les élèves ;

  • Exigence d'une « apparence d'élève » : L'enseignant a justifié son action par la nécessité de maintenir la modestie et le statut d'élève dans l'environnement éducatif ;

  • Question d'hygiène et de santé : L'utilisation d'un seul chiffon pour nettoyer le visage de plusieurs élèves présente un risque de propagation d'infections cutanées ;

  • Polarisation sur les réseaux : L'opinion publique est divisée entre la nécessité de maintenir la discipline et la limite du respect de la dignité de l'enfant.

Exigences scolaires et méthodes d'exécution : Analyse comparative du problème

Respect des règles et classification de la mesure choisie :

Critères et paramètres

Exigence officielle de l'école

Méthode utilisée par l'enseignant

Objectif principal

Assurer que les élèves aient une apparence adaptée aux cours, sans ornements excessifs

Nettoyage forcé du maquillage avec un chiffon à l'entrée

Outil pédagogique

Travail d'explication, avertissements et communication avec les parents

Action publique devant tout le monde

Impact psychologique

Adaptation volontaire à la discipline

Honte devant les pairs et pression mentale

État hygiénique

Environnement propre et sain

Risque lié à l'utilisation d'un seul chiffon et d'eau pour nettoyer la peau

Avis des partisans

L'école n'est pas un défilé de mode, la fermeté est nécessaire

Accepté comme une mesure rapide contre la violation des règles

Avis des critiques

La personnalité et la dignité de l'enfant doivent être respectées

Violation de la grossièreté et des droits de l'enfant

Expertise pédagogique et psychologique : Quelle est la solution acceptable ?

Conclusions des experts en éducation et des psychologues pour enfants :

  • « Effet d'humiliation publique » : À l'adolescence, l'évaluation de l'apparence et une telle attitude en public peuvent provoquer de la haine envers l'école et des traumatismes psychologiques ;

  • Règles d'hygiène et de santé : La peau du visage est très sensible, et l'utilisation d'un chiffon partagé augmente le risque de maladies dermatologiques ;

  • Nécessité d'une solution systémique : Faire respecter les règles scolaires est plus efficace par le dialogue avec les parents, les entretiens avec le professeur principal et des mécanismes d'avertissement internes plutôt que par la force physique.

Selon vous, cette mesure radicale de l'enseignant est-elle justifiée ou dépasse-t-elle les normes pédagogiques ? Quelle est, selon vous, la meilleure façon de réguler l'apparence et le maquillage dans les écoles modernes ? Laissez vos avis en commentaires et partagez ce sujet important !

ChineÉcoleMaquillageChiffonDiscipline
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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