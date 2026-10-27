Une enseignante meurt en tentant de secourir un élève coincé dans les toilettes

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Une enseignante meurt en tentant de secourir un élève coincé dans les toilettes

Au Brésil, une enseignante de 24 ans est décédée en tentant de venir en aide à son élève. Selon les informations, Nayara Karmo a essayé de secourir un élève resté coincé dans les toilettes. Cependant, l'incident a pris une tournure tragique et la jeune enseignante a perdu la vie.

Selon les rapports, Nayara a tenté de passer les clés pour ouvrir la porte à l'élève enfermé. Elle a ensuite essayé de sortir par une fenêtre. Cependant, elle a marché sur un panneau de placoplâtre qui ressemblait à un sol. Comme ce panneau n'était pas conçu pour supporter le poids d'une personne, il a cédé sous elle et l'enseignante a fait une chute mortelle.

Le tragique accident s'est produit le mercredi 21 octobre dans le bâtiment de l'école de langues FISK Taboão, située à Guarulhos, au Brésil. Nayara est tombée du haut du bâtiment jusqu'au rez-de-chaussée. Les services d'urgence arrivés sur place l'ont trouvée près de l'escalier et ont confirmé son décès, rapporte le média Need To Know.

L'équipe de l'école a exprimé ses condoléances suite au décès de la jeune enseignante, soulignant son travail acharné et son affection pour ses élèves.

« Nay était une enseignante extraordinaire. Elle accomplissait son travail avec une grande passion et un dévouement total, et aimait beaucoup tous ses élèves. C'était une personne exceptionnelle qui attirait les gens autour d'elle par sa sincérité, sa gentillesse et son amour pour sa profession », a déclaré l'école dans un communiqué.

Les représentants de l'établissement d'enseignement ont également noté que sa mémoire resterait à jamais gravée dans les cœurs.

« Son amour pour l'éducation, son dévouement et sa sincérité qui illuminait les cœurs continueront de vivre dans nos souvenirs et nos cœurs », a souligné l'administration de l'école.

Il a été annoncé que la cérémonie d'adieu et les funérailles de Nayara Karmo étaient prévues pour le 23 octobre à Guarulhos.

Nayara KarmoBrésilFISK TaboãoGuarulhosTragédie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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