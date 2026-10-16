Une patiente de 19 ans décède après le départ de son infirmière pour un mariage

·178·Monde
Une patiente de 19 ans décède après le départ de son infirmière pour un mariage

Au Daghestan, une infirmière est accusée d'avoir causé la mort d'une patiente de 19 ans après avoir quitté son poste pour assister au mariage d'un collègue. Une enquête est en cours.

Selon l'enquête, après une opération programmée pour retirer des calculs biliaires, la jeune fille a été transférée dans une chambre ordinaire. Cependant, 10 à 15 minutes plus tard, l'infirmière censée la surveiller est partie au mariage d'un collègue se déroulant en face de l'hôpital. Avant de partir, elle a laissé une note demandant à un autre employé de surveiller la patiente.

Une jeune femme aux yeux bleus portant un foulard gris prend un selfie à l'intérieur d'une voiture.

À ce moment-là, l'état de la patiente s'est brutalement dégradé. La mère de la jeune fille a cherché de l'aide dans les couloirs de l'hôpital, mais la surveillance médicale n'a pas été assurée à temps. L'anesthésiste était occupé avec un autre patient grave.

Bien que les médecins aient tenté de la réanimer, ils n'ont pas pu lui sauver la vie. La défunte laisse derrière elle un enfant de moins d'un an.

Patiente de 19 ansMédecinsEnquêteAnesthésisteDaghestan
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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