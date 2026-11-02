Un orphelin craignant de se retrouver seul à son mariage invite des milliers d'inconnus

·116·Monde
Un orphelin craignant de se retrouver seul à son mariage invite des milliers d'inconnus

En Chine, l'invitation inhabituelle d'un jeune homme de 24 ans pour son mariage a connu un dénouement inattendu. Xu Chenghong, n'ayant pas de proches parents, craignait que la cérémonie ne soit vide le jour J. C'est pourquoi il a décidé d'inviter des inconnus complets à son mariage via les réseaux sociaux.

Il est rapporté que le jeune homme a publié une invitation ouverte sur la plateforme chinoise Douyin le 25 octobre, invitant toute personne souhaitant y assister. Il s'attendait à ce que seulement 10 à 20 personnes se présentent.

Cependant, des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie qui a eu lieu le 31 octobre. Certaines sources indiquent que le nombre d'invités a atteint 10 000 personnes. Non seulement ils ont participé au mariage, mais ils ont également apporté des appareils électroménagers, de la nourriture et divers cadeaux précieux au jeune couple.

De plus, des cuisiniers bénévoles ont préparé les repas gratuitement pour le mariage. En raison du nombre d'invités bien plus élevé que prévu, les autorités locales ont dû intervenir pour réguler la circulation. Le banquet a été déplacé sur la place du village pour accueillir davantage de monde.

Ainsi, le jeune homme, qui craignait de devoir organiser un mariage modeste faute de proches, a reçu l'attention de milliers d'inconnus. Leur présence et leurs cadeaux ont fait de cette journée un événement inoubliable pour le jeune couple.

ChineDouyinXu ChenghongRéseaux SociauxMariage
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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