Une infirmière qui n'avait pas examiné la patiente reconnue coupable de la mort d'une jeune fille de 22 ans

Au Royaume-Uni âgée de 22 ans Amy Barberle tribunal a examiné l'affaire liée au décès d'une patiente dans un hôpital psychiatrique. Selon les résultats de l'enquête, l'infirmière qui n'avait pas surveillé la patiente selon la procédure établie et qui avait ensuite falsifié ces informations a été reconnue coupable.

Il a été rapporté qu'Amy a été traitée depuis l'âge de 14 ans pour un syndrome de personnalité émotionnellement instable et un trouble de l'alimentation. En raison de tentatives de suicide signalées dans son adolescence, elle a ensuite été transférée à Clatterbridge Hospital situé dans la zone de Brooklands Psychiatric Intensive Care Unit.

Le 30 juin 2022, Amy devait être surveillée par le personnel médical toutes les cinq minutes . Ce jour-là, l'infirmière en santé mentale de service Lawrence Chapong a donné une serviette à la jeune fille à 20h15 et a quitté la chambre. 25 minutes plus tard, une autre infirmière distribuant des médicaments est entrée dans sa chambre et a trouvé Amy inconsciente.

Selon les éléments de l'enquête, l'infirmière était tenue de vérifier l'état de la patiente à travers la lucarne toutes les cinq minutes, de surveiller si elle était réveillée et si elle ne s'était pas blessée. Cependant, les caméras de surveillance ont montré qu'elle n'avait pas respecté ces exigences.

Malgré cela, l'infirmière a noté dans le journal de surveillance au moins dix fois qu'elle avait examiné la patiente et l'avait vue éveillée. Plus tard, elle a déclaré à la direction qu'Amy avait demandé une pomme et une serviette, mais les images de vidéosurveillance n'ont pas confirmé ces informations.

Bien que les médecins aient immédiatement emmené Amy à l' Arrowe Park Hospital, elle a subi de graves lésions cérébrales et est décédée le 4 juillet 2022 .

La Cour de la Couronne de Liverpool a déclaré l'infirmière Lawrence Chapongcoupable de négligence délibérée. La défense a admis que l'infirmière n'avait pas examiné la patiente après 20h15, mais l'a expliqué par le fait qu'elle était occupée par d'autres tâches et d'autres patients. Le verdict à son encontre devrait être prononcé le 1er septembre .

La mère de la défunte Sue Barber s'est souvenue de sa fille comme d'une personne gentille, instruite et talentueuse. Selon elle, Amy a obtenu 11 A à l'école, a porté la torche olympique en 2012 et, en tant que donatrice d'organes, a donné la vie à quatre personnes après sa mort.

Après le procès, la mère a souligné que la négligence de l'infirmière avait coûté la vie à sa fille et a exprimé l'espoir qu'une peine juste serait prononcée.