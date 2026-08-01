Une infirmière qui n'avait pas examiné la patiente reconnue coupable de la mort d'une jeune fille de 22 ans

·7·Monde
Une infirmière qui n'avait pas examiné la patiente reconnue coupable de la mort d'une jeune fille de 22 ans

Au Royaume-Uni âgée de 22 ans Amy Barberle tribunal a examiné l'affaire liée au décès d'une patiente dans un hôpital psychiatrique. Selon les résultats de l'enquête, l'infirmière qui n'avait pas surveillé la patiente selon la procédure établie et qui avait ensuite falsifié ces informations a été reconnue coupable.

Il a été rapporté qu'Amy a été traitée depuis l'âge de 14 ans pour un syndrome de personnalité émotionnellement instable et un trouble de l'alimentation. En raison de tentatives de suicide signalées dans son adolescence, elle a ensuite été transférée à Clatterbridge Hospital situé dans la zone de Brooklands Psychiatric Intensive Care Unit.

Le 30 juin 2022, Amy devait être surveillée par le personnel médical toutes les cinq minutes . Ce jour-là, l'infirmière en santé mentale de service Lawrence Chapong a donné une serviette à la jeune fille à 20h15 et a quitté la chambre. 25 minutes plus tard, une autre infirmière distribuant des médicaments est entrée dans sa chambre et a trouvé Amy inconsciente.

Selon les éléments de l'enquête, l'infirmière était tenue de vérifier l'état de la patiente à travers la lucarne toutes les cinq minutes, de surveiller si elle était réveillée et si elle ne s'était pas blessée. Cependant, les caméras de surveillance ont montré qu'elle n'avait pas respecté ces exigences.

Malgré cela, l'infirmière a noté dans le journal de surveillance au moins dix fois qu'elle avait examiné la patiente et l'avait vue éveillée. Plus tard, elle a déclaré à la direction qu'Amy avait demandé une pomme et une serviette, mais les images de vidéosurveillance n'ont pas confirmé ces informations.

Sur fond de buissons verts, une femme et une fille se sourient en s'appuyant l'une contre l'autre.

Bien que les médecins aient immédiatement emmené Amy à l' Arrowe Park Hospital, elle a subi de graves lésions cérébrales et est décédée le 4 juillet 2022 .

La Cour de la Couronne de Liverpool a déclaré l'infirmière Lawrence Chapongcoupable de négligence délibérée. La défense a admis que l'infirmière n'avait pas examiné la patiente après 20h15, mais l'a expliqué par le fait qu'elle était occupée par d'autres tâches et d'autres patients. Le verdict à son encontre devrait être prononcé le 1er septembre .

La mère de la défunte Sue Barber s'est souvenue de sa fille comme d'une personne gentille, instruite et talentueuse. Selon elle, Amy a obtenu 11 A à l'école, a porté la torche olympique en 2012 et, en tant que donatrice d'organes, a donné la vie à quatre personnes après sa mort.

Après le procès, la mère a souligné que la négligence de l'infirmière avait coûté la vie à sa fille et a exprimé l'espoir qu'une peine juste serait prononcée.

Grande-BretagneAmy BarberLawrence ChapongLiverpool Crown CourtHôpital Arrowe Park
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Premier ministre thaïlandais présente ses excuses pour le meurtre de Russes à PattayaLe Premier ministre thaïlandais présente ses excuses pour le meurtre de Russes à PattayaAujourd'hui, 19:02Un prétendu cas de sorcellerieUn prétendu cas de sorcellerieAujourd'hui, 18:28Pourquoi le coucou pond-il ses œufs dans les nids d'autres oiseauxPourquoi le coucou pond-il ses œufs dans les nids d'autres oiseauxAujourd'hui, 17:58Un groupe de musique sanctionné pour avoir brandi le drapeau palestinien sur scèneUn groupe de musique sanctionné pour avoir brandi le drapeau palestinien sur scèneAujourd'hui, 17:52Le séisme le plus puissant depuis 40 ans en Italie sème la paniqueLe séisme le plus puissant depuis 40 ans en Italie sème la paniqueAujourd'hui, 17:44Pourquoi la ferme géante de poulpes en construction a-t-elle été fermée ?Pourquoi la ferme géante de poulpes en construction a-t-elle été fermée ?Aujourd'hui, 17:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital