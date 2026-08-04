Messi viendra-t-il au mariage de Cristiano et Georgina ? Une liste pleine de secrets

Cristiano Ronaldo et le mariage très attendu de Georgina Rodríguez est devenu l’un des sujets les plus discutés du monde du football. Des informations circulent désormais selon lesquelles Lionel Messi, Neymar, Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor pourraient figurer parmi les invités.

Cependant, la liste officielle des invités célèbres n’a pas encore été publiée. Même si les préparatifs du mariage de Ronaldo et Georgina ont été confirmés, la plupart des informations sur la date, le lieu et les invités reposent encore sur des rumeurs non vérifiées diffusées sur les réseaux sociaux.

Ronaldo et Georgina sont bien fiancés

Le projet de mariage du couple n’est pas une simple rumeur. En août 2025, Georgina Rodríguez a publié une photo montrant une imposante bague et annoncé qu’elle avait accepté la demande en mariage de Ronaldo. Leurs fiançailles ont également été rapportées par Reuters.

Dans une interview accordée à Piers Morgan en novembre 2025, Ronaldo a déclaré que la date du mariage n’avait pas encore été fixée. Il avait alors indiqué vouloir organiser la cérémonie après la Coupe du monde 2026, tandis que Georgina préférait une célébration privée aux grandes festivités.

Le projet de mariage du couple est donc confirmé. En revanche, aucune information officielle n’est disponible pour le moment sur les personnes invitées à la cérémonie.

Messi et Neymar ont-ils reçu une invitation ?

Une information attribuée au journaliste Esegbona Luis affirme que Lionel Messi et Neymar figureraient sur la liste des invités du mariage.

Cette information suscite naturellement un grand intérêt chez les amateurs de football. Pendant près de vingt ans, Ronaldo et Messi ont été les principaux protagonistes de la rivalité la plus célèbre de l’histoire du football. La présence de l’un au mariage de l’autre serait perçue comme un événement symbolique dépassant largement une simple invitation.

Cependant, ni Messi, ni son épouse Antonela Roccuzzo, ni Neymar ou leurs représentants n’ont confirmé avoir reçu une invitation. Aucun document fiable ni communiqué officiel n’a été présenté pour établir l’authenticité de cette « liste d’invités ». La présence de Messi à la cérémonie reste donc pour l’instant une hypothèse.

L’information concernant Khabib et McGregor n’est pas confirmée non plus

Auparavant, des messages diffusés sur les réseaux sociaux affirmaient également que Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor avaient été invités au mariage de Ronaldo.

Ronaldo a rencontré les deux combattants lors de différents événements et entretient avec eux des relations cordiales. Cependant, aucune preuve fiable ne confirme l’envoi d’une invitation au mariage.

La source ayant vérifié cette information souligne qu’il n’existe ni déclaration officielle ni confirmation fiable concernant une invitation adressée à Khabib et McGregor. Certaines photos jointes à la publication datent en réalité de rencontres antérieures et ne sont pas directement liées au futur mariage.

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Il est donc plus juste de présenter leurs noms non pas comme ceux d’invités confirmés, mais comme des personnalités citées dans les informations circulant autour du mariage.

La date et le lieu du mariage restent également inconnus

Selon les dernières informations, la cérémonie pourrait avoir lieu le 8 août sur l’île portugaise de Madère. Certains médias ont écrit que le mariage serait célébré à la cathédrale de Funchal, avant une réception à l’hôtel Savoy Palace.

Cependant, Ronaldo, Georgina et leurs représentants officiels n’ont confirmé ni cette date ni ce lieu. L’information concernant le 8 août reste donc une rumeur de presse et non un projet officiel.

Par ailleurs, des informations contradictoires ont circulé, affirmant que le mariage avait déjà été célébré en secret, qu’il avait été reporté à une autre date ou qu’il avait été entièrement repoussé. Certains articles récents indiquent que la famille de Ronaldo a démenti les rumeurs de mariage secret.

À ce jour, les faits établis sont les suivants :

Ronaldo et Georgina sont fiancés ;

ils prévoient de se marier ;

la date officielle du mariage n’a pas été révélée ;

le lieu de la cérémonie n’a pas été confirmé ;

la liste des invités n’a pas été publiée.

Une relation de près de dix ans

La relation entre Ronaldo et Georgina a commencé vers 2016-2017. Georgina travaillait alors dans une boutique Gucci à Madrid, et leur rencontre aurait eu lieu à cette époque. Ils se sont officiellement fiancés en août 2025.

Le couple élève ensemble cinq enfants :

Cristiano Ronaldo Junior ;

les jumeaux Eva et Mateo ;

Alana Martina ;

Bella Esmeralda.

Georgina est la mère biologique d’Alana et de Bella et joue un rôle maternel auprès de tous les enfants de Ronaldo. En 2022, le couple a perdu son nouveau-né, Angel.

Ronaldo lui-même a décrit les fiançailles comme un nouveau chapitre pour sa famille et déclaré qu’il respecterait le souhait de Georgina de préserver l’intimité de la cérémonie.

Pourquoi le nom de Messi fait-il autant parler ?

Même si Ronaldo et Messi ont été de grands rivaux sur le terrain pendant de nombreuses années, ils n’ont jamais affiché ouvertement d’hostilité personnelle. Les deux joueurs se sont toujours montrés respectueux l’un envers l’autre lors de différents événements.

C’est pourquoi une éventuelle invitation de Messi au mariage pourrait devenir l’un des événements symboliques les plus marquants concernant la relation entre les deux stars.

Le nom de Neymar n’est pas cité par hasard non plus. Le Brésilien a joué avec Messi au FC Barcelone et au PSG, et a rencontré Ronaldo lors d’événements en dehors du football.

Cependant, la présence de plusieurs grands noms sur une même liste ne fait que rendre l’information plus intéressante. Elle ne prouve pas qu’ils ont réellement été invités.

Pourquoi les fausses informations se multiplient-elles autour du mariage ?

Ronaldo est l’un des sportifs qui disposent de la plus grande audience sur les réseaux sociaux. Toute information concernant sa vie privée peut atteindre des millions de personnes en très peu de temps.

Cela crée un environnement favorable à la diffusion d’informations non vérifiées. De fausses photos du mariage du couple, de fausses invitations et des informations sur des invités célèbres ont déjà circulé. En 2025, une photo virale montrant Ronaldo et Georgina en tenue de mariage s’est révélée avoir été créée à l’aide de l’intelligence artificielle.

Il convient d’être prudent lorsque les informations sur le mariage présentent les signes suivants :

l’information repose uniquement sur une page de réseau social ;

la source de l’invitation ou de la liste des invités n’est pas indiquée ;

aucune information ne figure sur les comptes officiels de Ronaldo et Georgina ;

les représentants des invités célèbres ne confirment pas l’information ;

plusieurs médias donnent des dates et des lieux contradictoires.

Le seul fait confirmé est celui des fiançailles ; le reste demeure un mystère

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se préparent à fonder une famille après près de dix ans de relation, ce qui est confirmé. En revanche, le lieu et la date du mariage, ainsi que la présence éventuelle de Messi, Neymar, Khabib ou McGregor, restent inconnus.

Il n’a pas été possible de confirmer indépendamment, auprès d’autres sources fiables, la liste d’invités attribuée à Esegbona Luis. Cette information doit donc être considérée comme une affirmation circulant autour du mariage, et non comme une annonce officielle.

Si Messi assiste réellement à la cérémonie, cela pourrait devenir l’une des images les plus symboliques après la longue rivalité entre les deux grands footballeurs. Pour l’instant, les fans devront attendre une photo ou une déclaration officielle.

Selon vous, si Messi assistait au mariage de Ronaldo, deviendrait-il l’invité le plus célèbre de l’histoire du football ? Donnez votre avis en commentaire et partagez cet article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !