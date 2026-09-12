Une fausse infirmière escroque 900 clients et empoche des millions

Aux États-Unis, une femme se faisant passer pour une infirmière diplômée a réalisé plus de 2 000 injections de Botox contrefait, escroquant plus d'un million de dollars à ses clients. Rebecca Fadanelli, 40 ans, a été condamnée à une peine de prison pour ses actes.

Fadanelli a trompé environ 900 clients. Elle leur a injecté des produits cosmétiques contrefaits importés de Chine et du Brésil. Certaines victimes ont souffert de graves complications nécessitant une hospitalisation.

Il a été rapporté que Fadanelli résidait à Stoughton, dans le Massachusetts. Bien qu'elle ne possède aucune licence, elle se présentait comme une infirmière autorisée. Elle n'était pas non plus habilitée à pratiquer des injections, à prescrire des médicaments ou à utiliser des dispositifs médicaux.

Fadanelli Skin Beaute Med Spa possédait un centre médico-esthétique avec des succursales à Randolph et South Easton. Depuis au moins mars 2021, elle se présentait aux clients et au personnel comme une infirmière agréée.

Elle assurait à ses clients utiliser du Botox ainsi que des produits approuvés par la FDA tels que Sculptra, Restylane et Juvéderm Cependant, les procureurs ont révélé qu'elle utilisait en réalité des produits contrefaits importés de Chine et du Brésil.

Plus surprenant encore, Fadanelli a poursuivi ses activités même après la saisie de ses produits contrefaits par les forces de l'ordre. Des perquisitions menées en juin 2024 dans ses établissements ont permis de découvrir des produits illicites. Elle a été arrêtée en novembre de la même année.

Les enquêteurs ont déterminé que Fadanelli a perçu plus d'un million de dollars pour ses soins frauduleux.

Plusieurs de ses clients ont subi des effets indésirables. Certains ont dû être hospitalisés. Les complications signalées incluent des gonflements sévères, des infections, une paralysie faciale et oculaire, une baisse de la vision, ainsi que des nodules.

En avril, Fadanelli a plaidé coupable de quatre chefs d'accusation pour importation illégale de marchandises, deux pour vente ou distribution de médicaments contrefaits, et deux pour vente ou distribution de dispositifs médicaux contrefaits.

Le 2 septembre, devant un tribunal fédéral de Boston, elle a été condamnée à 46 mois de prison suivis de deux ans de liberté surveillée. Elle a également été condamnée à verser 1 001 562 dollars de dommages et intérêts, avec une obligation de confiscation d'un montant équivalent.

La procureure fédérale Laura B. Foley a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur ou d'une décision isolée. Selon elle, Fadanelli a bâti son entreprise sur la tromperie, faisant passer ses profits avant la santé et la sécurité de ses clients.

La procureure a noté qu'à une époque où les injections cosmétiques et les centres de médecine esthétique se multiplient, les produits contrefaits et les praticiens non agréés représentent un danger grave.

Cette affaire illustre une fois de plus les conséquences dramatiques que peuvent avoir les services médicaux frauduleux et les produits cosmétiques contrefaits sur la santé humaine.