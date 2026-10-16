La situation sécuritaire liée au trafic des navires marchands et de fret dans les zones de la mer Noire adjacentes aux côtes roumaines se détériore radicalement. Un pétrolier battant pavillon de Saint-Marin, Wine Trader , a subi de graves dommages à la suite d'une attaque de drone.

Sur les 12 membres d'équipage à bord, seuls 5 ont été secourus, et les 7 marins restants ont été portés disparus . Les opérations de recherche et de sauvetage sont actuellement en cours.

Signal de détresse et incidents nocturnes

Détails de l'incident et facteurs montrant la tension en mer Noire :

Naufrage du pétrolier Wine Trader : Ce navire a officiellement émis un signal de détresse (SOS) le 15 octobre vers 07h00 du matin ;

Incendie sur un chimiquier : La même nuit, un navire spécialisé dans le transport de produits chimiques dangereux, battant pavillon des Comores, Yara J , a également pris feu soudainement. Par chance, aucune victime n'a été signalée et l'équipage a réussi à éteindre l'incendie par ses propres moyens ;

Zones de mouillage : Reuters , au moment de l'attaque, les deux navires étaient au mouillage en haute mer, près des côtes roumaines.

Attaques près des frontières de l'OTAN : 23 victimes en 10 jours

Récemment, la sécurité des routes maritimes commerciales s'est affaiblie à un niveau sans précédent :

Frappes successives : Selon les informations publiées, au cours des 10 derniers jours, au moins 5 grands navires de charge ont été visés par des attaques de drones ;

Ampleur des pertes : À la suite de ces attaques, un total de 23 marins ont péri ;

Limite géographique : Toutes les attaques ont lieu juste à l'extérieur des eaux territoriales des pays membres de l'OTAN, c'est pourquoi les autorités locales évitent pour l'instant de lier officiellement les explosions et incendies à bord à des attaques de drones russes.

Le ciblage systématique des navires marchands dans le bassin occidental de la mer Noire porte un coup dur à l'assurance maritime internationale et à la logistique des produits pétrochimiques.