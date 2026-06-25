La carte politique va-t-elle changer ? La Roumanie et la Moldavie aspirent à l'unification

Des nouvelles apparaissent sur la scène politique mondiale qui pourraient modifier radicalement la situation géopolitique. Le 24 juin, la chambre basse du Parlement roumain — la Chambre des députés — a approuvé un projet de loi sensationnel concernant l'unification avec la République voisine de Moldavie.

Cette décision pourrait être la première étape officielle vers l'unification sous un seul drapeau de deux États frères, un sujet discuté depuis de nombreuses années.

Démarrage sans vote : qu'est-ce que la procédure d'« adoption tacite » ?

Le plus intéressant est que ce document n'a pas été approuvé par les débats et votes traditionnels, mais « l'adoption tacite » (silent adoption) selon cette procédure.

Selon cette règle inhabituelle de la législation roumaine :

Si un projet de loi n'est pas discuté lors de la session plénière du Parlement dans un délai de 45 jours ou n'est pas officiellement rejeté...

il est automatiquement considéré comme adopté par ladite chambre !

SOS Romania Ce projet, initié par le parti SOS Romania, a franchi le filtre de la chambre basse précisément via cette procédure. Le projet de loi propose que le Parlement roumain décide de l'unification du pays avec la Moldavie et autorise le gouvernement à entamer immédiatement des négociations avec les autorités de Chisinau pour formaliser le processus d'unification.

L'inquiétude de Maia Sandu et la pression russe

Cette initiative n'est pas seulement un souhait de la Roumanie. En janvier de cette année, la présidente de la Moldavie Maia Sandu a également ouvertement soutenu l'idée de l'unification des deux États. Dans une interview accordée au podcast britannique The Rest is Politics elle a déclaré que si un référendum commun était organisé sur cette question, elle voterait personnellement « oui » pour l'unification.

L'avis de la présidente : « Dans la situation géopolitique actuelle, il devient de plus en plus difficile pour un petit État comme la Moldavie de se développer en tant que démocratie indépendante et de résister aux pressions extérieures, notamment l'influence de la Russie ».

Surtout dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'unification avec la Roumanie est vue pour la Moldavie comme un « plan B » garantissant la sécurité et permettant une intégration plus rapide dans la famille de l'Union européenne.

Chiffres et faits : le peuple est-il prêt ?

Les liens entre les deux États sont déjà profondément enracinés. Par exemple, plus d'un tiers de la population de 2,4 millions d'habitants de la Moldavie possède également la citoyenneté (passeport) roumaine. De plus, la Roumanie est le plus grand partenaire commercial de la Moldavie et Bucarest a grandement aidé Chisinau à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

Cependant, les opinions au sein de la population ne sont pas encore unanimes. Les résultats du dernier sondage social réalisé en mars 2026 sont les suivants :

État Partisans de l'unification Opposants à l'unification Roumanie 72% Le reste Moldavie 42% 47%

Quelle est la prochaine étape ?

Bien que la chambre basse ait approuvé la loi « tacitement », ce n'est pas encore une décision finale. Désormais, cette initiative sera soumise à la discussion de la chambre haute du Parlement roumain — le Sénat et c'est le Sénat qui tranchera définitivement. Si le Sénat adopte également cette loi, la carte et l'équilibre politique de l'Europe pourraient être totalement transformés.

Nous continuons de suivre la situation !