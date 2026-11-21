Des rapports font état d'une série d'incidents impliquant des dommages, des explosions et des incendies de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, un point stratégique pour le commerce mondial du pétrole, au cours des mois d'octobre et novembre. Certaines informations mentionnent que quatre navires ont heurté des mines marines en une seule journée, tandis que d'autres évoquent un supertanker transportant plus de deux millions de barils de pétrole.

Les rapports sur l'aggravation de la situation autour du détroit d'Ormuz se multiplient. Selon les informations fournies, entre la seconde quinzaine d'octobre et novembre 2026, plusieurs pétroliers ont rencontré des mines marines dans cette voie navigable stratégique, certains subissant de violentes explosions et des incendies.

La fréquence de ces incidents pourrait susciter de vives inquiétudes non seulement pour la sécurité du golfe Persique, mais aussi pour le marché énergétique international. Cependant, les rapports actuels ne confirment pas encore la cause de toutes les explosions, l'origine des mines, ni la liste précise des navires endommagés.

Plusieurs pétroliers auraient été endommagés en novembre

Les informations fournies lient les événements les plus récents aux journées des 17 et 18 novembre.

Le 18 novembre, il a été rapporté que quatre pétroliers ont heurté des mines marines dans la partie orientale du détroit d'Ormuz en une seule journée, provoquant des incendies et causant des dommages importants aux navires.

La veille, le 17 novembre, la marine iranienne aurait annoncé que trois autres pétroliers avaient heurté des mines et explosé près du détroit. Le rapport souligne qu'un des navires transportait plus de deux millions de barils de pétrole.