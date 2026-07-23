Attaque de drone contre un pétrolier en mer Noire : le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan réagit fermement

Dans la nuit du 19 au 20 juillet, au terminal maritime du Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC/KTK) en mer Noire, un NELSA pétrolier chargeant du pétrole kazakh a été visé par une attaque de drone. L'attaque a provoqué un incendie à bord, mais celui-ci a été éteint grâce à des mesures rapides.

Zamin.uz présente les détails de l'incident, l'état du navire et la réaction officielle du Kazakhstan.

1. Détails de l'attaque : que s'est-il passé sur le pétrolier NELSA ?

Selon le service de presse du CPC, alors que le pétrolier NELSA chargeait du pétrole près de l'unité d'amarrage portative VPU-1, le drone a frappé la partie arrière du flanc droit du navire, entre la superstructure et la salle des machines.

Incendie et extinction : L'impact du drone a provoqué un incendie sur le pont et dans les compartiments du pétrolier. L'équipe de chargement et les services d'urgence du CPC ont complètement maîtrisé l'incendie en quelques heures.

Conséquences : Aucune victime ni déversement de pétrole n'a été signalé. L'état technique du navire et le montant des dommages sont en cours d'évaluation.

Informations sur le pétrolier : Le NELSA (IMO 9408205) a été construit en 2010 et était précédemment connu sous les noms de FRONT NJORD et FAST KATHY . Ce navire a été inscrit sur les listes de sanctions par le Royaume-Uni (décembre 2024), l'Union européenne (mai 2025), les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Australie et l'Ukraine.

2. Attaques successives au terminal du CPC

Ces derniers jours, les attaques de drones contre les pétroliers transportant du pétrole kazakh et autour du terminal du CPC se sont multipliées :

18 juillet : Attaque de drone contre le pétrolier Nordic Zenith près du terminal du CPC.

19 juillet : Des drones ont frappé les pétroliers ASIA et NISSOS IOS participant au chargement de pétrole kazakh. Des incendies se sont déclarés sur les navires, mais aucun déversement n'a eu lieu et les opérations de chargement ont repris le soir même.

Janvier 2026 : Trois pétroliers se dirigeant vers le terminal maritime du consortium en mer Noire avaient été attaqués.

3. Réaction ferme du Kazakhstan : « Nous exigeons réparation »

Le ministère kazakh des Affaires étrangères a qualifié ces attaques d'agression inacceptable contre les intérêts économiques du pays.

Le ministère a exigé l'arrêt immédiat des attaques contre les navires et les infrastructures utilisés pour l'exportation du pétrole kazakh. l'arrêt immédiat Il a également déclaré qu'Astana évaluait les dommages et se réservait le droit d'exiger réparation conformément au droit international.

Chronique des récentes attaques au terminal du CPC

Heure / Date Pétrolier(s) attaqué(s) Conséquences Janvier 2026 3 pétroliers Frappes sur des navires se dirigeant vers le terminal du CPC 18 juillet Nordic Zenith Attaque de drone près du terminal du CPC 19 juillet ASIA, NISSOS IOS Incendie, pas de déversement, chargement temporairement arrêté puis repris 19–20 juillet NELSA Incendie sur le pont, aucune victime, dommages techniques en cours d'évaluation

Pour information : Le Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) réunit des entreprises de Russie, des États-Unis et du Kazakhstan. Il constitue la principale voie d'exportation du pétrole des trois grands gisements kazakhs : Tengiz, Kachagan et Karachaganak vers le marché mondial.