Lors de manifestations antigouvernementales en France, des boutiques de marques renommées telles que Dior, Louis Vuitton, Celine et d'autres ont été attaquées et pillées. C'est ce qu'a rapporté la publication « LiFO ».

Selon les informations, des manifestations ont eu lieu le 17 octobre dans plusieurs villes du pays. Certains groupes ont profité de la situation pour s'introduire dans des points de vente. Les incidents ne se sont pas limités aux boutiques de luxe, touchant également des magasins d'électronique, des boulangeries et des supermarchés.

À Paris, des points de vente des marques CELINE, Dior, Burberry et Louis Vuitton ont été endommagés. Des individus ayant brisé la vitrine d'une boutique de cosmétiques près de la place de la République ont jeté les produits à l'intérieur vers la foule rassemblée à l'extérieur. Ceux qui ont fait irruption dans un magasin de télécommunications ont jeté des téléphones dans la rue.

De plus, le monument central de la place de la République a été recouvert d'inscriptions et une partie des pavés a été arrachée. Un incendie s'est déclaré au bar « La Barrique ». Des boissons alcoolisées et gazeuses sorties d'un supermarché voisin ont été lancées sur les forces de l'ordre.

Des troubles ont également été signalés à Marseille, Lille et Nice. À Marseille, la boutique Hermès ainsi que des points de vente de bijoux, vêtements, cosmétiques et appareils électroménagers ont été vandalisés. Les pompiers ont été appelés pour éteindre un incendie dans un magasin de chaussures.

À Lille, des actes de vandalisme ont été observés dans des commerces. Le maire de la ville, Arnaud Deland, a indiqué que des individus ont également fait irruption dans l'Apple Store du centre-ville. À Nice, des magasins de vêtements de sport et un centre de vente de motos ont été pillés.

Les manifestations, qui ont débuté par des revendications sur l'amélioration des conditions scolaires, se sont transformées en un mouvement de protestation antigouvernemental à grande échelle. Les manifestants expriment principalement leur mécontentement face à la hausse du coût de la vie et à la pression économique sur la population.