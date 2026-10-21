Des annonces proposant à la vente des biens volés lors des troubles en France apparaissent massivement sur Internet. Les Français expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux face à ces publications, selon des rapports relayés par RIA Novosti.

Ces annonces sont principalement publiées sur la version française de la plateforme en ligne Vinted.

« Vinted est devenue la plus grande plateforme de vente d'objets volés et pillés le 17 octobre ! », s'est plainte une utilisatrice nommée Marie sur le réseau social X.

Les utilisateurs des réseaux sociaux soulignent une augmentation des annonces de vente de produits cosmétiques, notamment des coffrets, ainsi que de vêtements et de chaussures. Certaines annonces indiquent explicitement que les articles ont été dérobés lors des manifestations du 17 octobre.

« C'est le chaos total sur Vinted », a écrit un autre internaute. Il a joint à son message des captures d'écran d'annonces proposant des sacs remplis de produits cosmétiques provenant du magasin Sephora.

Le ministre français du Commerce, Serge Papin, a confirmé que des biens volés lors des troubles ont commencé à être vendus sur certaines plateformes en ligne. Il a condamné cette pratique et a annoncé qu'il rencontrerait les représentants de ces services pour résoudre le problème.

Les manifestations en France ont débuté à la mi-septembre. À l'époque, des lycéens demandant une amélioration des conditions dans les écoles sont descendus dans la rue en périphérie de Paris. Par la suite, des citoyens mécontents de la hausse des prix dans le pays se sont joints à eux, et les manifestations se sont étendues à d'autres régions françaises.

La plus grande manifestation a eu lieu le 17 octobre dans tout le pays. Elle s'est terminée par des troubles et des pillages de magasins. Selon le ministère de l'Intérieur, environ 550 000 personnes y ont participé.

Dans ce contexte, des pillards ont dévalisé des magasins, brisé des vitrines et emporté divers produits, notamment des articles provenant de boutiques de luxe. Ces incidents ont été particulièrement observés à Paris et à Marseille.