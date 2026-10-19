Un sauveteur tenant un bébé dans ses bras lors d'une inondation est acclamé (vidéo)

Dans la province de Sakarya en Turquie, l'action de sauveteurs ayant transporté un bébé vers une zone sécurisée à l'aide d'un système de cordes lors d'une inondation a suscité l'admiration des internautes. C'est ce qu'a rapporté l'agence Anadolu.

L'incident s'est produit dans le district de Sapanca après que de fortes pluies ont fait déborder un ruisseau, piégeant une famille dans un bungalow. Les sauveteurs ont installé un système de cordes et ont évacué un total de huit personnes, dont un bébé, un enfant et deux femmes, vers une zone sûre.

Pendant l'opération, le sauveteur qui tenait le bébé contre lui a tenté de le calmer et de le rendormir après avoir vu qu'il s'était réveillé et s'était mis à pleurer. Sa bienveillance envers l'enfant, capturée en vidéo, a attiré l'attention de nombreuses personnes.

Les sauveteurs ont mené à bien cette opération complexe et ont réussi à mettre la famille en sécurité. Les soins apportés au bébé ont démontré une fois de plus que l'humanité et la compassion ne sont pas oubliées, même dans les situations dangereuses.