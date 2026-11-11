Un chimpanzé bloqué par des inondations aux États-Unis secouru par drone

En Floride, aux États-Unis, un chimpanzé piégé par des inondations causées par de fortes pluies a reçu de la nourriture et des couvertures par drone. L'incident s'est produit au refuge Save the Chimps, près de la ville de Fort Pierce, selon l'Associated Press.

Il est rapporté qu'au début du mois de novembre, des pluies torrentielles ayant duré plusieurs jours ont fait déborder les canaux du refuge, submergeant les routes intérieures. Habituellement, environ 1,4 tonne de nourriture est livrée quotidiennement aux animaux à l'aide de voiturettes de golf, mais les inondations ont empêché le personnel d'utiliser ces véhicules.

Un chimpanzé de 38 ans nommé Caleb s'est retrouvé isolé dans une zone extérieure entourée d'eau. Le personnel a alors décidé d'utiliser un drone spécial, acheté précédemment pour les situations d'urgence, pour lui acheminer de la nourriture et des couvertures.

La vidéo diffusée montre le chimpanzé en train de manger une banane sortie d'un sac en papier apporté par le drone. Plus tard, il a prudemment traversé une corde tendue au-dessus de la zone inondée pour rejoindre une zone accessible au personnel.

Selon l'administration du refuge, plus de 200 chimpanzés y vivent. Les animaux sont restés en sécurité dans leurs abris situés sur des terrains plus élevés. Le personnel a également utilisé des camions et des tracteurs pour les ravitailler en nourriture et en fournitures nécessaires.

D'après l'organisation de protection de la nature, les inondations ont endommagé les routes, les bâtiments et les équipements du refuge. Des travaux de restauration sont actuellement en cours.

Ainsi, en situation d'urgence, la technologie des drones a prouvé qu'elle pouvait aider non seulement les humains, mais aussi les animaux.