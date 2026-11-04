Fortes pluies aux États-Unis : évacuations en cours, un mort

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Fortes pluies aux États-Unis : évacuations en cours, un mort

Des inondations causées par de fortes pluies ont frappé plusieurs États américains. Dans certaines zones, la population est évacuée vers des lieux sûrs, tandis que des rues et des habitations ont été submergées.

Selon ABC News, de fortes averses ont été enregistrées depuis le 30 octobre dans les États du Nevada, de l'Arizona et du Colorado. À Las Vegas et ses environs, les routes ont été inondées et de nombreuses voitures ont été emportées par les courants. À Henderson, les secours ont porté assistance à plusieurs personnes, dont l'une est décédée plus tard à l'hôpital.

La situation est également critique en Arizona. À Sedona et dans d'autres régions, les autorités ont dû procéder à des évacuations en raison du risque d'inondation. Dans le Colorado, le niveau des rivières a atteint des seuils dangereux, entraînant la fermeture de plusieurs axes routiers.

En outre, des alertes aux inondations ont été émises dans les États de l'Utah et du Nouveau-Mexique.

Les météorologues expliquent ces fortes précipitations par l'arrivée de courants d'air humides dans la région et par la saturation des sols due aux pluies précédentes. Les précipitations devraient se poursuivre dans certaines zones.

États-UnisInondationCatastrophe naturelleLas VegasMétéo
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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