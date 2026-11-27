Lors de graves inondations dans l'État du Paraná, au sud-ouest du Brésil, un nouveau-né a été miraculeusement sauvé d'une maison inondée. L'incident s'est produit près de la frontière avec l'Argentine, dans la ville de Santo Antônio do Sudoeste.

Détails de l'opération de sauvetage : une baignoire pour bébé et une corde au lieu d'un bateau

En raison de pluies torrentielles incessantes, le niveau de l'eau a rapidement monté, encerclant complètement la maison où se trouvait le bébé. Comme les bateaux de sauvetage manquaient dans la zone, les pompiers argentins, les sauveteurs locaux et les voisins ont décidé d'utiliser les moyens du bord :

Une méthode de sauvetage inhabituelle : Les sauveteurs ont placé le bébé dans une baignoire en plastique, l'ont attachée avec une corde solide et l'ont transporté prudemment vers une zone sécurisée au-dessus de l'eau.

Implication des parents : Les parents de l'enfant ont également participé directement à cette opération de sauvetage complexe.

État de santé du bébé : Selon les médias locaux, l'état du nourrisson est stable et il se porte bien ; sa vie n'est plus en danger.

Situation générale et ampleur des dégâts dans l'État du Paraná

Les inondations se poursuivent pour la deuxième semaine consécutive dans la région à la suite de fortes pluies. Selon les services de défense civile de l'État, les conséquences de la catastrophe naturelle sont graves :

Indicateurs Détails des pertes et de la situation Ampleur de l'état d'urgence Dans l'État du Paraná, près de 40 villes ont déclaré l'état d'urgence. Dégâts à Santo Antônio do Sudoeste : En raison des crues des rivières, 340 personnes ont été touchées et 150 maisons ont été endommagées. Victimes et évacuations À cause des inondations, six personnes sont décédées et des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leurs foyers.

Selon vous, à quel point la solidarité et l'ingéniosité des voisins et des sauveteurs sont-elles cruciales pour sauver des vies lors de telles catastrophes naturelles ?

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