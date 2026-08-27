Des inondations au Népal emportent cinq éléphants jusqu'en Inde (vidéo)

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Des inondations au Népal emportent cinq éléphants jusqu'en Inde (vidéo)

De fortes inondations au Népal ont provoqué un incident inattendu. Cinq éléphants ont été emportés par le courant, traversant la frontière du pays jusqu'en Inde.

Alors que leur sort était incertain, les sauveteurs ont agi rapidement. Cependant, la distance parcourue par les éléphants a surpris beaucoup de monde.

Le courant a emporté les éléphants jusqu'en Inde

Les cinq éléphants emportés par le puissant courant ont atteint l'État indien de l'Uttar Pradesh.

Il a été rapporté que les animaux ont dérivé jusqu'à la zone du barrage de Giridja.

Cet événement a montré une fois de plus la puissance de la catastrophe naturelle.

Incident

Information

Lieu de l'événement

Népal

Éléphants emportés par le courant

5

Zone atteinte

Inde, Uttar Pradesh

Destination

Barrage de Giridja

Résultat final

Tous sauvés

Comment s'est déroulée l'opération de sauvetage ?

Les sauveteurs ont dû prendre des mesures spéciales pour ramener les éléphants sur la terre ferme en toute sécurité.

Une fois le niveau de l'eau abaissé, il a été possible de sortir les animaux du courant.

Ensuite :

  • le niveau de l'eau a été réduit sous contrôle ;

  • l'état des éléphants a été surveillé ;

  • les cinq éléphants ont été conduits vers une zone sécurisée.

Le plus important est que les cinq éléphants, emportés sur une longue distance par le courant, ont tous été sauvés sains et saufs.

L'aspect le plus surprenant de l'incident lié aux éléphants

L'inondation elle-même représentait un grand danger. Mais cette fois, la catastrophe naturelle a gravement affecté non seulement les zones habitées, mais aussi la faune sauvage.

Le fait que cinq éléphants aient été emportés du Népal jusqu'en Inde par le courant a été la partie la plus inattendue de l'événement.

Question principale : les éléphants ont-ils survécu ?

C'était la question principale qui intéressait beaucoup de gens.

Le sort des éléphants emportés sur une longue distance par un courant puissant a suscité de l'inquiétude.

Cependant, l'opération de sauvetage s'est terminée avec succès.

Après la baisse du niveau de l'eau, les cinq éléphants ont été ramenés sur la terre ferme sains et saufs.

Ainsi, bien que les inondations au Népal aient emporté cinq éléphants jusqu'en Inde, l'incident s'est terminé de la meilleure façon possible : tous les animaux ont survécu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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