Inondations à Bangkok : Marché flottant et 327 millions de dollars de pertes (vidéo)

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Inondations à Bangkok : Marché flottant et 327 millions de dollars de pertes (vidéo)

La capitale thaïlandaise, Bangkok, est submergée par des inondations sans précédent dues aux fortes pluies saisonnières et à la montée des eaux des rivières. Malgré les rues inondées, les habitants et les commerçants continuent de travailler : les étals de nourriture, les légumes et la viande sont placés dans des bassines en plastique et sur des plateformes flottantes, vendus directement au milieu de l'eau.

Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent des clients marchant dans l'eau jusqu'à la taille pour faire leurs achats, tandis que les vendeurs tirent des récipients flottants chargés de nourriture le long des courants. Selon les estimations officielles, cette catastrophe naturelle a déjà causé au moins 327 millions de dollars de pertes financières à l'économie thaïlandaise.

« Marchés flottants, courants à hauteur de taille et 327 millions de dollars de pertes » : 5 points clés de la tragédie

Faits essentiels sur les inondations d'urgence à Bangkok et leurs conséquences :

  • Des rues transformées en « marchés flottants » : En raison des inondations, les étals de nourriture centraux de la capitale sont sous l'eau, les vendeurs ont déplacé leurs produits vers des contenants flottants ;

  • Une perte économique colossale de 327 millions de dollars : La catastrophe a frappé l'infrastructure commerciale, la logistique et les petites entreprises à hauteur de plus d'un quart de milliard de dollars ;

  • Le processus de vente dans l'eau : Malgré les conditions difficiles, clients et vendeurs continuent d'échanger des produits via des bateaux et des bassines flottantes ;

  • Menace sur la sécurité alimentaire : La conservation des légumes, de la viande et du poisson dans une eau contaminée provoque une crise sanitaire dans la ville ;

  • Effondrement des infrastructures et des transports : Dans de nombreux quartiers de la capitale, la circulation des piétons et des véhicules est totalement paralysée, et les services d'urgence ont été mobilisés.

Classification des inondations à Bangkok et des indicateurs de dommages

Analyse de la situation selon les sources officielles thaïlandaises et les vidéos diffusées :

Critères et orientations importants

Indicateurs enregistrés en situation d'urgence

Géographie de l'événement

Bangkok, capitale de la Thaïlande, et zones commerciales adjacentes

Pertes financières subies

327 000 000 USD (estimation officielle initiale)

Format commercial et adaptation

Bassines en plastique flottantes, bateaux et plateformes en bois

Déplacements des habitants et des clients

Déplacement à pied dans l'eau jusqu'à la taille

Risques principaux

Risque sanitaire et épidémiologique, rupture logistique et hausse des prix

État des services publics

Pompes d'évacuation d'eau et travail des brigades de secours d'urgence

Expertise économique et écologique : Pourquoi Bangkok est-elle si facilement inondée ?

Conclusions des hydrologues, économistes et analystes des infrastructures :

  • « Emplacement géographique et affaissement de la ville » : Bangkok est située à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer et s'enfonce de quelques centimètres par an en raison de l'extraction des eaux souterraines et du poids des bâtiments ; lorsque les fortes pluies de mousson tombent, le fleuve Chao Phraya déborde, transformant immédiatement les rues en lacs ;

  • Risques sanitaires et alimentaires : Comme le montrent les vidéos, la viande et le poisson sont conservés au-dessus d'eaux insalubres ; une telle situation peut entraîner la propagation massive de maladies intestinales infectieuses et d'infections bactériennes dans un climat chaud ;

  • La leçon à 327 millions de dollars : La défaillance des chaînes alimentaires et des marchés montre que la Thaïlande doit moderniser d'urgence ses systèmes de drainage et de digues, faute de quoi les inondations saisonnières pourraient coûter des milliards de dollars au PIB du pays.

Selon vous, le fait que la population continue de survivre grâce à ces marchés flottants alors que les rues sont inondées est-il un signe de résilience ou une nécessité créant un grave risque sanitaire ? Comment pensez-vous que l'urbanisme et les systèmes de drainage devraient être développés pour lutter contre les catastrophes naturelles ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse de la vie sous les eaux à Bangkok avec vos proches !

BangkokThaïlandeInondationMarchés FlottantsCrise
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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