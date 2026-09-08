Des employées de la tour Eiffel écartées pour des raisons religieuses

Une enquête a été ouverte suite aux informations selon lesquelles des employées de la tour Eiffel auraient été contraintes de quitter leur poste lors de la visite d'une délégation religieuse hindoue. C'est ce qu'a rapporté Reuters.

L'incident s'est produit le 6 septembre dernier lors d'une visite privée de la tour Eiffel par une délégation d'environ 100 personnes liée à l'organisation religieuse hindoue connue sous le nom de BAPS.

Dian Davuan, représentant syndical, a déclaré à Reuters qu'il avait été demandé aux employées de quitter leur poste pendant le passage de la délégation et d'être remplacées par des collègues masculins. Cette situation a suscité la colère et l'indignation du personnel.

Il est noté que le 7 septembre les employés ont tenu une réunion pour discuter de l'incident et échanger avec la direction. En conséquence, la tour Eiffel a ouvert plus tard que prévu. À l'entrée, un message expliquait ce retard par « des raisons opérationnelles » .

Selon Davuan, la direction de la tour a présenté ses excuses aux employés pour cet incident.

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, a annoncé l'ouverture d'une enquête rapide. Il a souligné que la colère des employés était légitime et qu'il était nécessaire de déterminer toutes les causes ayant conduit à cette situation.

Par ailleurs, l'organisation BAPS a également publié une déclaration. Elle y affirme que la visite de la délégation avait été planifiée en même temps que l'ouverture de la tour afin de ne pas perturber les visiteurs.

Les représentants de l'organisation ont souligné que, selon leurs informations, personne n'a été empêché d'accéder à la tour Eiffel. Dans le même temps, BAPS a présenté ses excuses pour tout désagrément ou sentiment de malaise causé.

Il est rapporté que Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, a également réagi à l'événement. Elle a souligné qu'en France, les femmes participent à la vie publique sur un pied d'égalité avec les hommes, et que l'accueil des autres ne signifie pas renoncer aux valeurs du pays.

Il est indiqué que la délégation BAPS s'est rendue en France pour participer à des événements organisés à l'occasion de l'inauguration d'un temple hindou dans la région parisienne .

Une enquête est actuellement en cours sur cet incident survenu à la tour Eiffel. Il est attendu que toutes les circonstances soient clarifiées et que les raisons exactes ayant poussé les employées à quitter leur poste soient identifiées.