La tour Eiffel rouvre après une polémique sur le personnel féminin

La tour Eiffel à Paris a été fermée pendant une journée en raison d'une grève du personnel, suite à une polémique concernant l'éviction d'employées lors de la visite d'une délégation religieuse hindoue. Le monument, qui avait cessé ses activités le 7 septembre, a rouvert ses portes aux visiteurs le 8 septembre, selon l'Associated Press.

La polémique a éclaté le 5 septembre après la visite d'une délégation de l'organisation religieuse hindoue Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, connue sous le nom de BAPS. Selon Diane Dahan, représentante syndicale, il aurait été demandé aux employées de ne pas interagir avec les membres de la délégation. Certaines femmes ont quitté leur poste, tandis que des hommes ont été placés à certains endroits à leur place.

La société SETE, qui gère la tour Eiffel, a reconnu que la délégation avait demandé à ce que la visite soit organisée avec des restrictions de contact avec les femmes. La société a déclaré que de telles conditions n'auraient pas dû être acceptées.

L'organisation BAPS a présenté ses excuses aux personnes affectées ou ayant subi des désagréments en raison de la situation. L'organisation a précisé que la visite avait été organisée avant l'ouverture au public pour ne pas gêner les autres visiteurs et qu'aucun accès à la tour Eiffel n'avait été restreint pour quiconque.

L'incident a suscité de vives réactions à Paris. Le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Il a souligné que l'égalité des genres doit être garantie sans exception dans les monuments historiques français, tout comme dans les autres lieux publics.

Fermée le 7 septembre en raison de la grève, la tour Eiffel a recommencé à accueillir des visiteurs le 8 septembre. La tour, l'un des sites touristiques les plus célèbres au monde, accueille près de 7 millions de personnes par an.