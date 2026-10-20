«Je ne peux pas vivre avec un Iran nucléaire» : Netanyahou dévoile son objectif principal pour son nouveau mandat

Sur la scène politique israélienne et dans la région du Moyen-Orient, les questions de sécurité sont revenues au sommet de l'agenda. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a exprimé une vive opposition à la position des représentants de l'opposition dans le pays, réitérant son attitude intransigeante vis-à-vis du programme nucléaire de Téhéran.

Le chef du gouvernement a fermement condamné les points de vue de ses rivaux politiques qui rejettent l'idée de frappes potentielles sur le territoire iranien et appellent à la conciliation face à la menace.

La position de l'opposition et la résistance radicale de Netanyahou

Lors des débats politiques internes, la question des actions militaires contre l'Iran est devenue le principal point de friction :

La proposition de l'opposition : Le candidat de l'opposition a qualifié l'idée de frappes militaires contre les installations du régime iranien de grave erreur, affirmant qu'Israël doit désormais s'habituer à vivre aux côtés d'un Iran doté du statut nucléaire ;

Le refus catégorique de Netanyahou : Le Premier ministre a qualifié une telle concession d'inacceptable : « Je ne peux jamais accepter ni vivre avec une République islamique nucléaire », a-t-il souligné.

« Le but de toute ma vie » : La promesse principale pour le prochain mandat

Benyamin Netanyahou a lié la priorité de sa future activité politique directement à la lutte contre cette menace sécuritaire :

Un parcours politique de longue date : L'homme politique a souligné qu'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire a été l'objectif principal de toute sa vie politique et de ses mandats de dirigeant ;

Le plan pour le prochain mandat : « Si je suis réélu, j'espère consacrer mon prochain mandat à garantir que cela n'arrive jamais », a conclu Netanyahou.

Cette déclaration indique qu'Israël maintient à l'ordre du jour la possibilité de frappes préventives contre les installations nucléaires iraniennes et que la tension régionale ne diminuera pas.