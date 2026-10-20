«Je ne peux pas vivre avec un Iran nucléaire» : Netanyahou dévoile son objectif principal pour son nouveau mandat
Sur la scène politique israélienne et dans la région du Moyen-Orient, les questions de sécurité sont revenues au sommet de l'agenda. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a exprimé une vive opposition à la position des représentants de l'opposition dans le pays, réitérant son attitude intransigeante vis-à-vis du programme nucléaire de Téhéran.
Le chef du gouvernement a fermement condamné les points de vue de ses rivaux politiques qui rejettent l'idée de frappes potentielles sur le territoire iranien et appellent à la conciliation face à la menace.
La position de l'opposition et la résistance radicale de Netanyahou
Lors des débats politiques internes, la question des actions militaires contre l'Iran est devenue le principal point de friction :
La proposition de l'opposition : Le candidat de l'opposition a qualifié l'idée de frappes militaires contre les installations du régime iranien de grave erreur, affirmant qu'Israël doit désormais s'habituer à vivre aux côtés d'un Iran doté du statut nucléaire ;
Le refus catégorique de Netanyahou : Le Premier ministre a qualifié une telle concession d'inacceptable : « Je ne peux jamais accepter ni vivre avec une République islamique nucléaire », a-t-il souligné.
« Le but de toute ma vie » : La promesse principale pour le prochain mandat
Benyamin Netanyahou a lié la priorité de sa future activité politique directement à la lutte contre cette menace sécuritaire :
Un parcours politique de longue date : L'homme politique a souligné qu'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire a été l'objectif principal de toute sa vie politique et de ses mandats de dirigeant ;
Le plan pour le prochain mandat : « Si je suis réélu, j'espère consacrer mon prochain mandat à garantir que cela n'arrive jamais », a conclu Netanyahou.
Cette déclaration indique qu'Israël maintient à l'ordre du jour la possibilité de frappes préventives contre les installations nucléaires iraniennes et que la tension régionale ne diminuera pas.
Commentaires 0
…