Abbas Araghchi annonce les conditions pour sortir de l'impasse avec les États-Unis sur le détroit d'Ormuz

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Abbas Araghchi annonce les conditions pour sortir de l'impasse avec les États-Unis sur le détroit d'Ormuz

Le conflit géopolitique intense autour du détroit d'Ormuz, artère pétrolière et commerciale la plus importante au monde, entre dans une phase décisive. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré ouvertement que la seule issue à cette impasse dangereuse réside dans des négociations directes avec les États-Unis. Le ministre a souligné que les exigences de Téhéran sont claires et que le rétablissement du trafic maritime dépend uniquement de leur respect. Parallèlement, Araghchi a indiqué que les médiateurs n'ont pas encore transmis la position officielle finale de Washington et que les décisions futures dépendront de cette réponse.

Il s'avère que Téhéran a proposé un plan concret de 7 jours pour ouvrir le détroit et cesser les activités militaires, mais selon le Wall Street Journal, le président américain Donald Trump a rejeté cette initiative iranienne. De plus, Téhéran a fermement déclaré qu'il ne renoncerait en aucun cas à son programme nucléaire lors des futures négociations, notamment en ce qui concerne l'enrichissement de l'uranium et son exportation hors du pays.

« Plan de 7 jours, veto de Trump et enrichissement d'uranium » : 5 points clés de la crise d'Ormuz

Déclaration du chef de la diplomatie iranienne et faits officiels les plus importants autour des négociations :

  • Les négociations, seule issue : Abbas Araghchi a déclaré que seule une solution diplomatique peut résoudre la tension autour du détroit d'Ormuz ;

  • Le plan spécial de 7 jours de Téhéran : Il a été proposé d'exécuter les mesures principales en 4-5 jours, d'ouvrir le détroit le 6e jour et de signer un accord de paix définitif le 7e jour ;

  • Le refus de Donald Trump : Selon le WSJ, le président américain n'a pas accepté la proposition d'ouvrir le détroit et de cesser le feu pendant 7 jours ;

  • La « ligne rouge » du programme nucléaire : Les responsables iraniens ont annoncé qu'ils ne cesseraient pas l'enrichissement de l'uranium et ne retireraient pas les stocks du pays ;

  • L'échec du mémorandum de paix : La trêve et le mémorandum conclus en juin sous médiation pakistanaise ont été annulés par Trump en juillet, et Téhéran a confirmé que l'accord avait perdu sa validité.

Le détroit d'Ormuz et les négociations : Comparaison des exigences iraniennes et de la position américaine

Tableau de la confrontation régionale et des approches des parties :

Indicateurs et directions

Position de la République islamique d'Iran

Approche des États-Unis et de l'administration Donald Trump

Mécanisme d'ouverture du détroit d'Ormuz

Plan progressif de 7 jours et négociations

Rejet de la proposition iranienne, maintien de la pression

Programme nucléaire et stocks d'uranium

Ne pas arrêter l'enrichissement et ne pas l'exporter

Exigence de limitation totale et d'inspection des activités nucléaires

Conditions du dialogue diplomatique

Négociations sur un pied d'égalité ; « rejet de la force et des menaces »

Position ferme, pression maximale et démonstration de force

Communication via des médiateurs

La réponse officielle finale de Washington est attendue

Exigences directes et arrêt de l'ingérence

Destin des précédents accords de trêve

Après la décision de juillet, « le mémorandum n'existe plus en pratique »

Déclaration de fin prématurée de la trêve de juin

Expertise géopolitique et énergétique : Pourquoi les négociations sur Ormuz secouent-elles le marché mondial ?

Conclusions des politologues internationaux, analystes militaires et experts du marché pétrolier :

  • « Le goulot d'étranglement du pétrole mondial » : Près de 20 % du volume mondial des exportations de pétrole transite par le détroit d'Ormuz ; la fermeture du détroit ou l'arrêt du trafic maritime entraîneraient une flambée des prix du pétrole et une crise économique mondiale, c'est pourquoi Araghchi présente les négociations comme la seule solution ;

  • La tactique de pression maximale de Trump : Le rejet par Donald Trump du plan temporaire de 7 jours signifie que Washington ne cherche pas des mesures partielles, mais un accord global et intransigeant qui mettrait fin aux programmes militaire et nucléaire iraniens ;

  • Pezeshkian et la patience psychologique de Téhéran : La déclaration du président Massoud Pezeshkian selon laquelle « nous sommes prêts à négocier sans force ni coercition » indique que Téhéran ne capitulera pas sous la pression, mais qu'il maintiendra les canaux diplomatiques ouverts jusqu'au bout pour éviter une guerre à grande échelle.

Selon vous, la tension entre les États-Unis et l'Iran sur le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire sera-t-elle résolue par des négociations pacifiques, ou le refus de Donald Trump mènera-t-il la région vers un nouveau conflit majeur ? Quel impact le refus de l'Iran de revenir sur sa position concernant l'uranium aura-t-il sur les futurs accords ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse diplomatique cruciale pour la sécurité énergétique mondiale !

Abbas AraghchiDétroit d'OrmuzDonald TrumpProgramme nucléaire iranienGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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