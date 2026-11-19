Le journaliste lui a demandé s'il s'agissait du dispositif lié au système de contrôle des armes nucléaires du président russe. L'officier a confirmé qu'il s'agissait bien de cette mallette.

Le journaliste de la chaîne « Rossiya-1 », Evgueni Popov, a attiré l'attention sur la mallette noire tenue par un officier de la marine accompagnant Poutine près du bâtiment où se déroulait le sommet.

Ces images ont été capturées le 18 novembre dans le cadre du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen. Cette situation a attiré l'attention internationale, car le « Tcheguet » est un dispositif essentiel au système de commandement des forces nucléaires stratégiques russes, généralement tenu à l'écart du public.

Lors de la visite du président russe Vladimir Poutine à un sommet international en Chine, l'un des dispositifs les plus secrets qu'il transporte avec lui, la mallette nucléaire appelée « Tcheguet », a été filmé. Fait intéressant, cette fois-ci, l'existence de l'objet a été confirmée par l'officier militaire lui-même en réponse à la question d'un journaliste d'une chaîne de télévision d'État russe.

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Ainsi, le dispositif, habituellement caché des caméras en raison des protocoles de sécurité, a été montré à l'antenne de la télévision d'État russe. Des médias internationaux, dont le South China Morning Post, ont également rapporté l'information.

Quelle est la fonction du « Tcheguet » ?

Le « Tcheguet » est un terminal mobile du système « Kazbek », conçu pour contrôler les forces nucléaires stratégiques russes. Il permet au chef de l'État d'établir une communication sécurisée avec le haut commandement militaire et de transmettre des décisions liées à l'utilisation des armes nucléaires.

Cependant, il ne faut pas considérer ce dispositif comme un « bouton nucléaire » au sens classique. Sa fonction n'est pas de déclencher une frappe nucléaire de manière autonome, mais de participer au processus de commandement des forces stratégiques et de transmettre les ordres correspondants.

Le « Tcheguet » est l'un des éléments cruciaux du système de contrôle nucléaire russe, dont les détails techniques et le fonctionnement ne sont pas entièrement divulgués.

Pourquoi l'apparition de cette mallette a-t-elle suscité une attention particulière ?

Lors des voyages officiels des chefs d'État, les systèmes de sécurité et de commandement militaire les accompagnent. Le terminal de contrôle nucléaire du président russe fait partie de ces dispositifs.

Cependant, voir le « Tcheguet » à l'écran est rare. Auparavant, des images similaires étaient apparues lors de la visite de Poutine en Chine en octobre 2023.

C'est pourquoi ces images ont également attiré l'attention des médias internationaux. Certains journaux ont souligné que le dispositif a été montré juste avant les négociations entre les trois chefs d'État.

Avant la rencontre entre Poutine, Trump et Xi Jinping

Les images montrant le « Tcheguet » ont circulé le 19 novembre à Shenzhen, alors qu'une rencontre trilatérale était prévue entre Vladimir Poutine, le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé cette rencontre. La partie américaine a également indiqué que les questions de réduction des armes nucléaires et de prévention de leur prolifération pourraient être abordées lors des pourparlers.

C'est pourquoi l'apparition du dispositif de contrôle nucléaire au sommet a suscité un intérêt politique et symbolique. Toutefois, sa présentation ne signifie pas qu'une décision nucléaire spécifique sera prise lors de la réunion ou que les tensions entre les parties se sont intensifiées.

Symbole de sécurité ou signal politique ?

Le fait que Poutine soit accompagné du « Tcheguet » est avant tout lié aux protocoles de sécurité du système de commandement des forces nucléaires russes. Mais le fait que le dispositif ait été montré au public et que l'officier ait répondu ouvertement à la question a donné une dimension politique supplémentaire à l'événement.

Alors que les dirigeants des trois plus grandes puissances mondiales sont sur le point de discuter de sécurité nucléaire, de contrôle des armements et de relations internationales, ces images rappellent une fois de plus que le facteur nucléaire reste l'un des sujets les plus importants de la politique mondiale.