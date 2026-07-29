Rencontre entre Trump et Netanyahou : l'Iran, Gaza et la sécurité au Moyen-Orient au centre des préoccupations

Le 28 juillet, des négociations importantes ont eu lieu à Washington entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Les parties ont discuté en détail de la situation sécuritaire tendue au Moyen-Orient, de la menace nucléaire iranienne et du renforcement de l'alliance stratégique entre les deux pays.

Zamin.uz présente les détails les plus importants de cette réunion de haut niveau ainsi qu'une analyse des processus géopolitiques dans la région.

1. « Discussions excellentes et fructueuses » : L'Iran comme cible principale

À l'issue des négociations, Benyamin Netanyahou a qualifié la rencontre d'« excellente », soulignant que le dialogue s'était déroulé sous le signe d'un partenariat total, d'un soutien mutuel et d'objectifs communs. Selon Netanyahou, la tâche principale des deux nations est d'empêcher par tous les moyens l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a également qualifié cette rencontre de « positive et très fructueuse » sur les réseaux sociaux.

L'avis de Benyamin Netanyahou sur la réunion : « La discussion s'est déroulée dans un esprit de partenariat total et de soutien mutuel. Notre objectif principal est unique : empêcher absolument l'Iran de fabriquer des armes nucléaires et garantir une sécurité durable dans la région. »

2. Reconstruction de Gaza et accord au Liban

Selon les médias américains, les discussions ont également porté spécifiquement sur la mise en œuvre de l'accord conclu en juin entre Israël et le Liban sous la médiation des États-Unis.

Parallèlement, la question de l'organisation des travaux de reconstruction dans la bande de Gaza, détruite par la guerre entre Israël et le Hamas, a également été discutée. (Pour information : les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni considèrent le Hamas comme une organisation terroriste).

3. Hommage à la mémoire du sénateur Lindsey Graham

Lors de sa visite à Washington, Netanyahou a également participé à la cérémonie d'adieu du sénateur républicain Lindsey Graham, qui a joué un rôle majeur dans la politique américaine et est décédé récemment.

Le Premier ministre israélien a écrit avec une profonde tristesse sur sa page de réseau social que les États-Unis avaient perdu un grand patriote et Israël l'un de ses amis les plus proches et les plus fidèles. Graham avait apporté une contribution incomparable au renforcement de la sécurité et de l'alliance entre les deux pays.

4. Un contexte géopolitique complexe : Trump, l'Iran et le détroit d'Ormuz

Cette rencontre s'est déroulée dans un contexte diplomatique extrêmement complexe dans la région. Début juin, des sources d'Axios avaient rapporté que Trump avait vivement critiqué Netanyahou après les frappes d'Israël contre le Hezbollah au Liban.

En outre, des négociations directes ont eu lieu entre les États-Unis et l'Iran sans la participation d'Israël. Le 17 juin, Donald Trump et le président iranien Massoud Pezechkian ont signé un mémorandum visant à cesser les opérations militaires et à rouvrir le détroit d'Ormuz, stratégiquement vital pour le commerce du pétrole.

Cependant, suite à des attaques menées ultérieurement par l'Iran contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis ont riposté en frappant des cibles en territoire iranien. Cela a rendu la politique de sécurité coordonnée entre Washington et Tel-Aviv encore plus urgente.

Faits clés concernant la rencontre entre Trump et Netanyahou

Aspect / Mesure Détails Date et lieu de la réunion 28 juillet, Washington (États-Unis) Participants Donald Trump (Président des États-Unis) et Benyamin Netanyahou (Premier ministre d'Israël) Évaluation Netanyahou : « Excellent » / Maison-Blanche : « Positif et fructueux » Thèmes principaux Programme nucléaire iranien, reconstruction de Gaza, accord avec le Liban Événement important Participation à la cérémonie d'adieu du sénateur Lindsey Graham

L'évolution des événements au Moyen-Orient et les relations américano-israéliennes ont un impact direct sur la politique et l'économie mondiales.

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