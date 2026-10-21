La Finlande prévoit d'acheter 1 million de mines antipersonnel

Les forces armées finlandaises prévoient d'acheter 1 million de mines antipersonnel auprès de fabricants locaux en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Environ 100 millions d'euros devraient être alloués à cet achat, a rapporté Yle.

Il est précisé que l'armée finlandaise vise à établir la production de mines sur son propre territoire. Ce processus devrait être mis en œuvre d'ici 2028. Selon le colonel Riku Mikkonen du commandement des forces terrestres finlandaises, il existe environ six entreprises dans le pays capables de produire de telles armes.

Ce plan fait suite au retrait de la Finlande de la Convention d'Ottawa, qui interdit les mines antipersonnel. Le retrait du pays de cet accord international est entré en vigueur le 10 janvier 2026. Le gouvernement finlandais a justifié cette décision par des besoins de défense et l'évolution des conditions de sécurité.

Auparavant, le Premier ministre finlandais Petteri Orpo avait qualifié la Russie de menace à long terme pour la sécurité du pays et de l'Europe.

La Finlande a officiellement notifié sa décision de se retirer de la Convention d'Ottawa en juillet 2025. Cette mesure a également été soutenue par d'autres pays frontaliers de la Russie : l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

En janvier 2026, le ministre finlandais de la Défense, Antti Häkkänen, a annoncé des plans pour réintégrer les mines antipersonnel dans l'arsenal des forces armées, lancer leur production et former les militaires à leur utilisation.

Les autorités finlandaises ont souligné que le retrait de la convention n'annule pas les obligations du pays en matière de droit international humanitaire.