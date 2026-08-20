Comment un expert militaire a-t-il évalué le système russe « Poséidon » ?

·14·Monde
Comment un expert militaire a-t-il évalué le système russe « Poséidon » ?

Les débats autour du système russe « Poséidon » se sont intensifiés. L’analyste militaire Alexeï Leonkov Lenta.ru a qualifié ces engins d’armes dotées d’un très grand potentiel destructeur dans un entretien.

Cependant, certaines affirmations de l’expert, notamment l’idée qu’il pourrait « détruire un État entier » ou être totalement impossible à intercepter, relèvent de son évaluation et doivent être considérées comme telles.

Leonkov a évoqué le principal avantage du « Poséidon »

Selon l’analyste, l’une des principales caractéristiques du « Poséidon » réside dans sa capacité à se déplacer sous l’eau et à constituer une cible difficile pour les moyens de surveillance traditionnels.

L’expert estime que la trajectoire du « Poséidon » et ses caractéristiques sous-marines compliquent sa détection et son interception par les moyens conventionnels.

Leonkov a souligné que ces aspects suscitaient des inquiétudes au Pentagone.

La question du « Khabarovsk » également évoquée

L’expert a également mentionné la sortie en mer du sous-marin nucléaire « Khabarovsk », présenté comme le porteur du système « Poséidon ».

Selon lui, cela montre que la Russie accorde de l’importance au développement de ce système stratégique et à son niveau de préparation au combat.

Dans le même temps, de nombreuses informations sur les capacités réelles de ce système d’armes n’ont pas été entièrement confirmées par les sources ouvertes.

Réaction au projet américain de barrières antimines

Leonkov s’est également montré sceptique à l’égard de l’idée américaine d’utiliser des barrières de mines sous-marines pour bloquer les itinéraires potentiels des « Poséidons ».

Selon lui, une telle barrière pourrait être inefficace contre un système composé de plusieurs engins.

D’après l’expert, le franchissement de la barrière antimines par un seul engin pourrait ouvrir la voie aux autres.

Les débats autour du « Poséidon » se poursuivent

Le « Poséidon » demeure l’un des systèmes d’armes stratégiques russes les plus discutés. Moscou le présente comme un moyen de renforcer le potentiel de dissuasion nucléaire, tandis que les experts livrent des évaluations divergentes de ses capacités techniques réelles et de son efficacité.

Il convient donc de considérer les déclarations catégoriques telles que « le Poséidon peut détruire un État entier » non comme des faits confirmés, mais comme l’évaluation d’un analyste.

RussieAlexey LeonkovPentagoneÉtats-UnisPoseidon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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