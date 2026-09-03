Un jeune chrétien égyptien offre un voyage pour la Omra à sa voisine

Un événement illustrant l'amitié interreligieuse et l'humanité en Égypte est devenu viral sur les réseaux sociaux. Mina, un jeune chrétien, a participé à un concours en ligne sur la connaissance du Coran et a offert le prix qu'il a remporté, un voyage pour la Omra, à sa voisine musulmane, Um Ali, également appelée Mona. C'est ce qu'a rapporté iNews.

Mina a appris l'existence du concours lors d'une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Um Ali, sa voisine depuis plus de 20 ans, y participait également. La femme rêvait depuis longtemps de faire le pèlerinage de la Omra.

Conscient du souhait de sa voisine, Mina a décidé de l'aider. Il a participé au concours et a envoyé la bonne réponse plus de 50 à 60 fois pour augmenter ses chances. Finalement, la chance lui a souri et il a remporté le voyage pour la Omra.

Cependant, Mina n'a pas gardé le prix pour lui. Il a remis le billet à Um Ali, l'aidant ainsi à réaliser son rêve de longue date.

Mina a déclaré que sa relation avec Um Ali et sa famille dépassait le cadre du simple voisinage. Il a souligné qu'il considère Um Ali comme sa propre sœur et qu'il traite ses parents avec le même respect et la même affection que s'ils étaient les siens.

L'événement a été largement discuté sur les réseaux sociaux égyptiens, de nombreux utilisateurs qualifiant l'acte noble de Mina de bel exemple de respect mutuel et de solidarité entre voisins musulmans et chrétiens.