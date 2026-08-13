Deux amies depuis 40 ans découvrent grâce à l’ADN qu’elles sont sœurs biologiques

Deux femmes amies depuis l’enfance ont découvert grâce à un test ADN qu’elles étaient en réalité des sœurs biologiques. Mina et Minal avaient été adoptées dans un orphelinat en Inde il y a près de 40 ans et aux Pays-Bas, elles ont grandi à 100 miles l’une de l’autre. Pendant des années, toutes deux ont cherché des réponses sur leur famille biologique.

« Quand je te vois, j’ai l’impression de rentrer chez moi », a déclaré Mina Geltink, 43 ans, lors de leurs retrouvailles joyeuses et émouvantes.

Mina, mère de trois enfants, a raconté qu’elle avait ressenti pendant des années un vide dans son cœur. « C’est comme si l’on avait retrouvé une pièce de puzzle manquante », a-t-elle dit.

Elles se sont d’abord rencontrées comme amies

Mina et Minal en 1996 lors d’une rencontre organisée pour des enfants adoptés. Elles ont immédiatement ressenti une proximité inexplicable. Leur entourage a remarqué la ressemblance entre les deux filles, qui plaisantaient en s’appelant « ma sœur ».

Plus tard, elles ont perdu contact et n’ont plus eu de nouvelles l’une de l’autre pendant 15 ans.

La vérité révélée après 40 ans

réalisé en avril 2025 Le test ADN MyHeritage a tout changé. Les résultats ont montré qu’elles avaient une correspondance de parenté de 100 % .

Minal Tiyssen, 44 ans, qui vit en France avec son conjoint et ses deux fils, n’a d’abord pas pu croire aux résultats du test ADN. Elle a ensuite retrouvé Mina sur les réseaux sociaux et compris que la jeune fille rencontrée 30 ans plus tôt était sa sœur biologique.

Tiyssen a déclaré avoir été aimée par sa famille adoptive, mais ne rien savoir de ses proches biologiques. C’est pourquoi elle s’est sentie un peu seule toute sa vie.

Désormais, les questions restées sans réponse pendant des années ont trouvé leur réponse : elles n’étaient pas seulement deux amies qui s’étaient rencontrées par hasard pendant leur enfance, mais des sœurs biologiques.