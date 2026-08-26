Le détroit d'Ormuz entièrement déminé : Trump lance un nouvel ultimatum à l'Iran

La tension militaro-politique autour du détroit d'Ormuz, nœud vital du marché mondial de l'énergie et de la logistique, a atteint un nouveau stade. Le président américain Donald Trump a annoncé sur sa page officielle du réseau Truth Social que la marine américaine a entièrement neutralisé toutes les mines marines dans ce couloir stratégique.

Le chef de la Maison-Blanche a réaffirmé sa position intransigeante sur la sécurité des voies maritimes, soulignant qu'un avertissement clair et ferme a été envoyé à l'Iran.

« Tout navire posant des mines sera détruit » : la déclaration musclée de Trump

Le président américain a averti que toute tentative de bloquer à nouveau le passage maritime ferait face à une réponse militaire décisive :

« Une notification stricte a été envoyée à l'Iran : tout navire ou bateau posant de nouvelles mines sera immédiatement et systématiquement détruit... La politique de tolérance zéro envers le minage des voies navigables est pleinement entrée en vigueur », a écrit Trump.

Surveillance spatiale et contrôle des sites nucléaires

L'administration américaine a révélé qu'elle surveille non seulement le bassin maritime, mais aussi des points stratégiques clés sur le territoire iranien :

L'US Space Force en action : Chaque mouvement de navire et d'appareil volant dans le détroit est surveillé en temps réel 24h/24 et 7j/7 par les satellites de la Space Force américaine ;

Mont Kirki et enrichissement d'uranium : Selon Washington, la zone du mont Kirki, où l'Iran enrichirait des résidus d'uranium, est sous surveillance étroite des services de renseignement ;

3 installations nucléaires détruites : Les forces armées américaines surveillent également en permanence trois installations nucléaires neutralisées lors de frappes précédentes.

Prévisions de 6 mois et historique des tensions maritimes

La crise des mines dans le détroit d'Ormuz avait pris une tournure critique au printemps :

Le blocus de mars : En réponse aux opérations conjointes des États-Unis et d'Israël, l'Iran avait commencé à poser des mines dans les eaux du détroit début mars, tentant d'interrompre le trafic des pétroliers ;

Le calcul du Pentagone : Comme l'a rapporté le prestigieux journal « The Washington Post », les experts du Pentagone estimaient que l'opération de déminage complet du détroit prendrait au moins 6 mois . Cependant, la flotte américaine a achevé la mission en un temps record grâce au déploiement de forces de dragage spécialisées.

Bien que la réouverture du détroit soit censée influencer positivement le marché pétrolier mondial, les dernières déclarations de Trump montrent que le risque d'escalade militaire dans le golfe Persique reste élevé.