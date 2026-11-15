Une Kenyane ayant eu un enfant hors mariage en Arabie saoudite condamnée à 100 coups de fouet
Arabie saoudite : une Kenyane ayant eu un enfant hors mariage a été condamnée à 100 coups de fouet. C'est ce qu'a rapporté le journal « The Guardian ».
Il est rapporté que la femme travaillait dans le pays comme employée de maison et s'occupait d'enfants. Elle entretenait une relation avec un citoyen égyptien, mais l'homme a quitté l'Arabie saoudite avant la naissance de l'enfant.
Le fait que la femme ait eu un enfant hors mariage a été découvert après qu'elle se soit rendue à l'hôpital. Le tribunal l'a condamnée à 100 coups de fouet.
Les défenseurs des droits de l'homme ont fermement condamné cette décision, appelant à renvoyer la femme dans son pays natal, le Kenya, plutôt que de la punir. Dans une interview, la femme a exprimé sa peur de ne pas pouvoir supporter une telle punition.
Cette affaire a également attiré l'attention des organisations internationales de défense des droits de l'homme.
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